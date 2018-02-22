إلهام في دبي مع “اناث من ضوء”

اقيمت في دبي امسية نسائية فنية شاملة برعاية وحضور وزيرة الثقافة والمعرفة نورة الكعبي تحت عنوان “اناث من ضوء” اجتمع فيها عالم المجوهرات والتمثيل والاعلام والفن التشكيلي والغناء، وذلك في مقر مجوهرات مها السباعي وبحضور فني واعلامي بارز تقدمته النجمة الهام شاهين.

وفي تصريح صحافي اعربت مصممة المجوهرات مها السباعي عن سعادتها لالتقاء التصميم بعالم الفن التشكيلي، مؤكدة انها قدمت لمسات جديدة الى مجوهراتها، وشكرت مها وزيرة الثقافة الاماراتية على اهتمامها وحضورها وكذلك الضيوف المشاهير الذين حلوا في الامسية، كما اقامت الشاعرة والاعلامية بروين حبيب امسية تناغمت فيها مع المناسبة وعنوانها، وانهت المطربة روناهي مامو الامسية بوصلة غنائية ذات علاقة بالحدث، فيما ختمت النجمة الهام شاهين معبرة عن اعجابها بما قدم في الامسية التي شكلت تصورا عميقا للمرأة ودواخلها من خلال تلك التصميمات واللوحات التي تحمل ترميزا للمرأة بكل صنوفها واشادت بفن المصممة مها السباعي التي قدمت صورة جديدة من خلال التصاميم التي تعبر عن المرأة وثقافتها.

حضر الحفل نجوم عرب من اهل الفن والاعلام بالاضافة الى النجمة المصرية الهام شاهين كما حضرت النجمتان السوريتان سلمى المصري ومها المصري، ويارا صبري، والفنان يوسف العماني، والاعلامي صالح الجسمي، والفنانة الاماراتية اريام، والفنان حبيب غلوم والسعودية نرمين محسن، والاعلامية السورية زينة اليازجي.