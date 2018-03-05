“إلى آخر الزمان” افتتح “القاهرة لسينما المرأة”

القاهرة – رويترز:

افتح مهرجان “القاهرة” الدولي الحادي عشر لسينما المرأة بعرض الفيلم الجزائري “الى اخر الزمان” سيناريو واخراج ياسمين شويخ وبطولة جيلالي بوجمعة، جميلة عريس، ايمان نوال، ومحمد بكريتي.

الفيلم هو الروائي الطويل الاول لمخرجته بعد فيلمين قصيرين وعرض للمرة الاولى في مهرجان دبي السينمائي في ديسمبر 2017، ولم يعرض حتى الان في الجزائر. تدور أحداث الفيلم في قرية “سيدي أبو القبور” التي اكتسبت اسمها من رجل صالح تبرع بقطعة أرض كبيرة لتكون مقبرة للمسلمين وعندما توفي دفن بها وأصبح له مقام يقصده الناس ويدعون أمامه عندما يأتون لزيارة موتاهم. وفي احدى المرات تأتي للقرية المرأة المسنة “جوهر” لزيارة قبر أختها التي ماتت دون أن تحضر جنازتها بعد أن منعها زوجها من ذلك. تلتقي “جوهر” مع “علي” حفار القبور الذي تجاوز السبعين وقضى عمره في القرية دون أن يتزوج أو يؤسس أسرة، فيطلب منها الزواج.

وعن فكرة الفيلم قالت كاتبة ومخرجة الفيلم ياسمين شويخ بعد العرض العالمي الثاني بمسرح الفلكي: نعيش في مرحلة زمنية وفي بلد يحضر فيه الموت دائما وبقوة رأيت بعيني كثيرا من الناس فقدوا الامل في الحياة يعيشون حياتهم لكنهم يعتبرون أنفسهم أمواتا.

وتابعت: الفيلم يتحدث عن حب الحياة وليس عن الموت. هناك أيضا الكثير من الافكار التي يطرحها الفيلم عن العادات الاجتماعية والعلاقات الانسانية والاراء السياسية.

ويعرض مهرجان “القاهرة” لسينما المرأة 54 فيلماً من 34 دولة ويقدم عروضه وندواته في مركز الابداع بدار الاوبرا وسينما زاويا والمركز الثقافي الفرنسي ومعهد جوته ومسرح الفلكي.

واختار المنظمون لبنان “ضيف شرف” المهرجان لالقاء الضوء على تجارب النساء اللبنانيات في مجال السينما الروائية والوثائقية في السنوات القليلة الماضية. ويعرض المهرجان في اطار برنامج ضيف الشرف ستة أفلام كما يقيم ندوة خاصة عن السينما اللبنانية في الثامن من مارس بمعهد جوته.