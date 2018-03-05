إلى العزيز مازن الجراح مع التقدير

حسن علي كرم

حسن علي كرم

بداية من الواجب المباركة لكم بفوز الجواز الكويتي الالكتروني الجديد بجائزة أفضل جواز في العالم، وهذا إذا دل على شيء فانه يدل اولاً على دأبكم وجهودكم المخلصة، وجهود إدارتكم الفذة.

يقفز الى ذهني الان وانا أخط هذه المقالة المثل الشعبي” يا من شرى له من حلاله علة” وربما، بل المؤكد الا ينطبق هذا المثل بالتمام وبالتفاصيل على موضوعنا، لكن يبقى الأقر الى الذهن الشعبي، مع قصتنا التي نحن بصدد طرحها على سيادتكم.

والقصة بتفاصيلها التي باتت حديث الناس، وما يتكبده المراجعون في مراكز صرف الجوازات الجديدة من العنت والزحام والانتظار الطويل الطويل وأراها ويراها غيري ليس لها ما يبررها عبر حشر المواطنين في خانة”اليك”، وتحديد مدة زمنية قصيرة لتغيير الجواز القديم بالجواز الالكتروني، وكأن الجواز الجديد بضاعة او سلعة برسم العرض مع خصومات مغرية” يا تلحق يا ما تلحق”!

السؤال هنا: لماذا حددتم موعد صرف الجوازات الجديدة وحددتم نهاية المدة، “ليش” يعني اذا واحد تأخر عن المدة المحددة لظرف ما او اذا لم يكن في الأصل عنده جواز، هل هذا يعني “ما راح” تعطونه جواز جديد، اقصد من كل هذا لماذا ضيقتم على المواطنين وضيقتم على انفسكم وأعلنتم حالة الطوارئ ودوام إضافي وصارت مراكز الخدمة “سوق حراج” وحالة تدافع وواسطات، لماذا لم تتركوا الامور تسير بسلاسة ويتم صرف الجواز الجديد مع انتهاء تاريخ صلاحية الجواز القديم، فأنا واضرب بنفسي مثلاً كحالة من ألاف الحالات،انتهت صلاحيةجوازي في شهر ديسمبر 2016 وعندما راجعت مركز الخدمة وحين سألتُ الموظفة المسؤولة عن الجواز الالكتروني لم تكن عندها اي فكرة عنه، وقالت لي بالحرف:”جدد جوازك الحين تقدر بعدين تطلع الجواز الجديد”، ثم توالت تصريحات المسؤولين عن سوف يتم صرف الجواز الالكتروني بانتهاء صلاحية الجواز القديم، وعلى ذلك وضع المواطنون اقدامهم “بمية باردة”، مطمئنين الى ان التغيير سيكون اجراء روتينياً لا يطوله التغيير، لذلك نتساءل: لماذا تراجعتم عن تصريحاتكم السابقة، وفاجأتم المواطنين بضرورة تغيير الجوازات العادية الى الالكترونية في المدة المحددة والتي ثبت انها فترة قصيرة غير كافية؟

الان والذي يقترب فيه الموعد المضروب لانتهاء اعمال المراكز من مهمة اصدار الجوازات الالكترونية، هل هذا يعني إنكم لن تلتفتوا لمن لم يجدد جوازه او لا تصدرون جوازات لمن لا يحمل جوازاً قديماً؟

قطعاً هذا لن يحصل وإنكم ستستمرون باصدار جوازات للمواطنين وفقاً للسياق الروتيني المعتاد، من هنا اقول ليتكم تركتم الامور تسير بسلاسة الروتينية المعتادة، هذا جانب، اما الجانب الاخر، في الدول المتقدمة لا يحتاج المواطن الى ان يتكبد عناء المراجعة لإدارات الجوازات لاصدار جواز جديد او تجديد القديم، فيكفيه ان يقف امام الجهاز الالكتروني المثبت في الشوارع او في الـ”مولات” ويكتب على شاشة الجهاز المعلومات الشخصية ويدفع الرسم المالي المحدد، بعدها بيومً او يومين يتسلم الجواز وهو قابع في منزله.

طبعاً انا لا اقول لن يحدث مثل هذا عند في يوم قريب، لكن اقول كان يفترض ان يحدث مع الإصدار الجديد للجوازات، خصوصاً ان هناك تجربة جبارة ومتميزة ومماثلة تقوم جارتكم هيئة المعلومات المدنية التي باتت أعمالها تنجز بالمراسلات الالكترونية من حيث طلب بطاقة جديدة او تجديد البطاقة القديمة.

ان هيئة المعلومات المدنية ليست دولة خارج حدود الدولة الكويتية،انما هي احدى مؤسسات الحكومة الكويتية ولا يبعد مقرها كثيراً عن مقر ادارة الجنسية والجوازات الكويتية!

الخلاصة “خبصتم” المواطنين و”خبصتم” انفسكم، وكل ذلك لم يكن مطلوباً لو تركتم الروتين يأخذ مجراه بدل “الربكة اللي” سببتموها لانفسكم وللمواطنين، مع مباركتي لكم شخصياً ولإدارة الجنسية والجوازات بعامة بالجائزة الدولية، والجائزة الأكبر هي تحقيق راحة المواطنين.

صحافي كويتي