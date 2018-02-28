كتب – فالح العنزي:

على خلاف كل الالات الموسيقية التراثية والحديثة والمتطورة، يظل لآلة القانون سحرها الخاص، متى ما نشأت بينها وبين من يلعب على اوتارها علاقة حب وتآلف من نوع خاص، عندها تصبح نغماتها ككلمات معبرة تطرب الاذان بالدفء والشجن.

التركي غوكسيل باكتاجير او “الاسطورة” هو احد اهم العازفين الاتراك على آلة القانون وقد احيا اول من امس امسيته الموسيقية الاولى في الكويت على المسرح الوطني ضمن فعاليات مركز “جابر الاحمد الثقافي” ليبرهن للجميع بان الالقاب عندما تمنح لاشخاص يستحقونها فهي من تتشرف بهم وليس العكس ولقب “العازف الاسطورة” لم يأت من فراغ، فأنامل غوكسيل عندما تنساب وتقفز كالفراشات من وتر الى اخر، تذكرنا بمجاميع الدلافين وهي تسبح بشكل متواز مع السفينة في وسط البحر، تقفز ثم تعود الى الماء وتقفز من جديد وهكذا، حتى تأذن لنفسها وتودعنا في اللحظة التي تشاء، هذا المشهد عشناه وعشنا معه، وسبح بنا غوكسيل مع الدلافين ثم طار بنا الى السماء، متنقلا بين نجمة واخرى، بين المقطوعة والثانية وكأنه كوكب دري.

لا يتميز العازف التركي بتمكنه من تطويع الة القانون فقط، بل خضوعها له فهي رهن اشارته وتسمع كلامه وتفهمه من ايماءاته ونظراته قبل ان يطرق بابهامه وسبابته على اوتارها.

“الى الكويت تحية قلبية” كانت الشرارة الاولى التي اشعلت مقاعد المسرح ودفعت باصحابها بان يعدلوا من وضعهم وجلستهم وان يقفوا على غير العادة ليصفقوا بحرارة للمقطوعة الاولى التي كانت فيها الموسيقى رسالة فن قلبية من الاتراك الى الكويتيين، فبادله الجمهور التحية باضعافها، فما كان من العازف الخمسيني الا ان وقف احتراما وعبر عن امتنانه انحناء، مواصلا اختيار مقطوعات موسيقية رائعة، حيث تغنى بالحب والعاطفة والفراق، وكان للسلام والمحبة نصيب كبير من مقطوعاته، التي يقف خلف تأليفها وتنفيذها وتطويرها، فتأتي دوما في شكل قوالب حلوى وسكريات نتذوق طعمها اللذيذ فنشعر بحلاوته ونطلب منه المزيد.

اللافت للانتباه هي العلاقة بين غوكسيل والة القانون، التي يمكن ان نصفها بالحميمية فحرارة شغفهما لا تهدأ.

اخيرا سيظل هذا العزف المنفرد والتوليفة التي صنعها اعضاء الفرقة التركية مع قائدهم غوكسيل خالدة وسيتذكرها جمهور محب للموسيقى دوماً.