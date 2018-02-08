إلى رحمة الله

* علي حسين جوهر علي، 61 عاما، شيع امس، الرجال: الرميثية، عقيلة الطالبين، مقابل حسينية السيد محمد، النساء: العدان، ق 2، ش 9، م 21، ت: 99065656 – 99224446.

* عدنان ياسين ملا محمد العلي، 58 عاما، شيع امس، الرجال: مسجد الوزان، بجانب أرض المعارض، غرب مشرف، النساء: الجابرية، ق 9، ش 2، م 20، ت: 90000531.

* عبدالله نجم عبدالله السراج، 75 عاما، شيع امس، خيطان، ق 5، ش 48، م 13، ت: 98898838- 66494000.

* حبيب محمد حسين الجريدان، 78عاما، شيع امس، الرجال: المنصورية، ق 2، الحسينية العباسية، النساء: ابرق خيطان، ق 5، شارع ناصر عبدالله الجبري، م 73، ت: 22514651 – 97556725.

* بدر شاكر عبدالرحيم الشطي، 65 عاما، شيع امس، الرجال: مبارك الكبير، ق 3، ش 42، م 13، النساء: مبارك الكبير، ق 3، ش 24، م 28، ت: 99446608.