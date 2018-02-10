إلى رحمة الله

منى خليل عبدالله المذكور، زوجة عبدالله احمد المهيني، 60 عاما، شيعت امس، الرجال: غرب مشرف، (مبارك العبدالله) ق2، ش 202، م 24، النساء: العدان، ق 6، ش 13، م 26، ت: 66266605 – 97412366.
جمال بدر محمد صالح التركيت، 57 عاما، شيع امس، الرجال: الفيحاء، ديوان التركيت، النساء: قرطبة، ق 3، ش 3، م 3، ج 7، ت: 99833886.
بسام أحمد القلوشي، 50 عاما، شيع امس، الرجال: الخالدية، ق 1، ش غزة، م 39، ديوان بن عيدان، النساء: بيان، ق 10، ش 1، ج 4، م 9، ت: 99720877.
أحمد محمود مهدي الصفار، 38 عاما، شيع امس، الدعية، ق 2، ش 21، م 3، حسينية أبوالفضل العباسي، ديوان الصفار، ت: 50211216.
عتقه جزاع ثابت، أرملة محسن سمير ليلي العنزي، 85 عاما، تشيع في التاسعة من صباح اليوم، الرجال: جابر الأحمد، ق 7، ش 729، م 999، النساء: القيروان، ق 1، ش 121، م 6، ت: 97671222.
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