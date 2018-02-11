إلى رحمة الله

جاسم عبدالعزيز المير، 81 عاما، شيع أمس، الرجال: الروضة، ق2، ش 20، م 53، النساء: الشهداء، ق2، ش 205، م 47، «ملاحظة: اخر يوم في العزاء اليوم الاثنين»، ت: 66063363 – 25234582.

يوسف خضير شنوف الأصفر، 53 عاما، شيع أمس، الرجال: سلوى، ق8، ش2، م 36، النساء: عبدالله المبارك، ق2، ش 218، م 6، ت: 99606711.

سهام محمد الشيباني، زوجة حسن عبدالرحمن الشيباني، 65 عاما، شيع أمس، الرجال: القصور، ق7، ش 21، م 13، النساء: القصور، ق7، ش 26، م 23، ت: 66193599 – 66444678.

مريم محمد عبدالله العبيد – أرملة خالد علي البحر، 81 عاما، شيع أمس، الرجال: القادسية، ق4، ش 45، م 11 ب، مقابل خط المغرب السريع، النساء: القادسية، ق4، ش 45، م 11 أ، ت: 66662299.

مطرة خلف هادي العازمي – ارملة عبدالله عويض العازمي، 82 عاما، تشيع اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة صبحان، الرجال: فهد الأحمد، ق3، ش 327، م 8، النساء: الرقة، ق7، ش10، م 351، : 99723044.