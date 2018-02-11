إلى رحمة الله

جاسم عبدالعزيز المير، 81 عاما، شيع أمس، الرجال: الروضة، ق2، ش 20، م 53، النساء: الشهداء، ق2، ش 205، م 47، «ملاحظة: اخر يوم في العزاء اليوم الاثنين»، ت: 66063363 – 25234582.
يوسف خضير شنوف الأصفر، 53 عاما، شيع أمس، الرجال: سلوى، ق8، ش2، م 36، النساء: عبدالله المبارك، ق2، ش 218، م 6، ت: 99606711.
سهام محمد الشيباني، زوجة حسن عبدالرحمن الشيباني، 65 عاما، شيع أمس، الرجال: القصور، ق7، ش 21، م 13، النساء: القصور، ق7، ش 26، م 23، ت: 66193599 – 66444678.
مريم محمد عبدالله العبيد – أرملة خالد علي البحر، 81 عاما، شيع أمس، الرجال: القادسية، ق4، ش 45، م 11 ب، مقابل خط المغرب السريع، النساء: القادسية، ق4، ش 45، م 11 أ، ت: 66662299.
مطرة خلف هادي العازمي – ارملة عبدالله عويض العازمي، 82 عاما، تشيع اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة صبحان، الرجال: فهد الأحمد، ق3، ش 327، م 8، النساء: الرقة، ق7، ش10، م 351، : 99723044.
أحمد الدواس “وظلم ذوي القربي أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند”، أثنا
سعود السمكة الاحتفالات الشعبية والرسمية هذا العام بيومي الاستقلال والتحرير اخذت
محمد الفوزان يحكى ان احد الملوك أهُدي إليه صقران رائعان, فأعطاهما الى كبير مدربي ا
سعود السمكة الاعضاء الخمسة يعتقدون حسب فهمهم المتخلف لوظيفة النائب، بأن مجرد وصول