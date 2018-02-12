إلى رحمة الله

عذاري محمد هارون الهارون، 44 عاما، شيعت أمس، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق3، ش 30، م 5، النساء: السرة، ق1، ش11، م 41، ت: 99991199 – 25332556.
فيصل بدر محمد القطان، 67 عاما، شيع أمس، الرجال: المنصورية، حسينية الاوحد، النساء: صباح السالم، ق6، الشارع الاول، ج2، م 7، ت: 65899899 – 99830606.
زهرة عباس حسين الشطي – ارملة علي اسماعيل حيدر، 81 عاما، شيعت أمس، الرجال: مسجد الامام الحسن، بيان، النساء: الزهراء، ق1، ش101، م 89، بجانب مسجد الامام الباقر، ت: 99333161 – 99770031.
نوال حسن عبدالله العباد، 46 عاما، شيعت أمس، الرجال: الرميثية، ق3، ش احمد بن حنبل، ج 37، م1، حسينية المهدي النساء الرميثية، ق2، ش طاهر البغلي، ج24، م 6، الحسينية الفاطمية، ت: 55811555.
وضحة راشد جبر الديحاني، زوجة قطيم خريص المطيري، 64 عاما، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: العمرية، ق5، ش الاردن، مقابل الفروانية، ديوان بوهليبه، النساء: الفردوس، ق1، ش الاول، ج11، م 22، ت: 60389998 – 65628656.
ياسر عبدالله محمد اسكندر، 51 عاما، شيع أمس، حسينية البلوش، الجابرية، ت: 99067800.
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