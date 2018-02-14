إلى رحمة الله

* عبدالله حسين البنا، 96 عاما، شيع أمس، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، النساء: بيان، ق2، ش الثالث، م39، ت:99705825-99855782

* بهيجة عبدالعزيز محمود الفداغ، زوجة/ محمد سليمان محمد السردي، 80 عاما، شيعت أمس، الرجال: العدان، ق7، ش 25، م 8، النساء: السلام، ق5، ش 521، م63، ت: 99044049-98834999

* شاكر حسين علي سليم، 62 عاما، شيع أمس، الرجال: بنيد القار، حسينية أحمد عاشور، النساء: القصور، ق2، ش 17، م14، ت: 55335541-55813399-99565771

* محمد سعد عايض العتيبي، 87 عاما، شيع أمس، الرجال: العدان، ق8، ش13، م20، النساء: صباح السالم، ق13، ش1، م 56، ت:55577891-99005752

* بدرية محمود عقراوي شايع، ارملة/ محمد مطلق جدعان الغربية، 61 عاما، شيعت أمس، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: الدعية، ق3، ش39، مB2، الدور الأول، ت: 66906903

* هدواعيد ثنيان الهاجري، 81 عاما، تشيع بعد صلاة عصر اليوم، الصليبخات، ق4، ش 116، م12، ديوان الهملان، ت:55122231-50899899