إلى رحمة الله

* حمزة عباس محمد كرم القلاف – 89 عاما – شيع أمس – الرجال: الدعية – حسينية بوعليان – ق2 – النساء: القرين – ق1 – ش37 – م26 – ت – 96080111 – 99457890
* عبدالكريم علي حسين – 83 عاما – شيع أمس – الرجال: مشرف – مسجد الوزان – مبارك العبدالله – ق5 – ش1 – النساء: الرميثية – ق2 – ش25 – م9 – ت – 99664400 – 25656462
* كورشان محمد بارافي – زوجة عبدالصمد حداد علي محمد الايوبي – 67 عاما – شيعت أمس – الرجال: حطين – ق2 – ش205 – م21 – النساء: السرة – ق4 – ش13 – م32 – ت – 66047666 – 96662002 -99777063 – 99195719
* ناصر علي عبدالله الزيد – 55 عاما – شيع أمس – الرجال: كيفان – ق2 – ش فهد الصبيح – م2 – ديوان بن زيد – النساء: العدان – ق2 – ش2 – م21 – ت – 97148585 – 66673263
* ناصر مناحي بن زريبه العتيبي – 78 عاما – تشيع بعد صلاة عصر اليوم – رجال: الفحيحيل – ق9 – ش23 – م42 – مقابل مسجد العصفور – النساء: الفحيحيل – ق9 – ش25 – م42 – ت – 99766697
* انفال وحيد محمد الصراف – 29 عاما – شيعت أمس – رجال: مسجد سيد عبدالله – شرق – نساء: ضاحية عبدالله السالم – ق1 – ش نصف اليوسف – م54 – العزاء يبدأ يوم الجمعة – ت – 99630021
* عبدالوهاب رشيد أمين المفتي – 93 عاما – تشيع بعد صلاة عصر اليوم – الرجال: بيان – ق4 – ش2 – م9 – النساء: حطين – ق1 – ش403 – م أ31 – ت – 99326333 – 99704704 – 50709088
* سليمة رحمان علي الجبوري – 75 عاما – شيعت أمس – الرجال: المقبرة فقط – النساء: السالمية – شارع الخنساء – عمارة بنك الكويت الدولي – ت – 66278822
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