إلى رحمة الله

* قماشة محمد سليمان السالم، 71 عاما، شيعت امس، الرجال: السرة، ق 3، ش 8، م 13، النساء: العدان، ق 7، ش 19، م 52، ت: 65000375 – 60077991.
* عائشة عبدالله شعبان الياسين، أرملة سليمان سعد الفرحان، 81 عاما، شيعت امس، الرجال: السلام، ق 7، ش 714، م 6، النساء: الرميثية، ق 11، ش 113، م 1، ت: 97999038 – 65005544 – 52228221.
* عبدالرحمن حسين علي ابراهيم الابراهيم، 20 عاما، شيع امس، الرجال: القادسية، ق 7، ش محمد البدر، ديوان الابراهيم، النساء: الصليبخات، ق 7، ش 3، م 5، ت: 97577795 – 69696369 – 69000981.
* جواهر ناصر صنيتان الزعبي، 21 عاما، شيعت امس، الرجال: الظهر، ق 2، ش 3، النساء: الظهر، ق 2، ش 2، م 69، ت: 99911155 – 99408970.
* مريم خلف مطلق السميري، زوجة ناشي عبدالله الخريف، 68 عاما، شيعت امس، الرجال: القادسية، ق 9، ش 96، م 21، النساء: السلام، ق 7، ش 720، م 50، ت: 96600009.
* يوسف هاشم محمد بوفتين، 61 عاما، شيع امس، الرجال: الشامية، ق 3، ش 36، م 10، النساء: ضاحية صباح السالم، ق 10، ش الأول، ج 8، م 19، ت: 99086811 – 97546545.
* مستورة غازي عامر الحربي، أرملة عبدالعزيز عبدالله الحربي، 71 عاما، شيعت امس، العارضية، ق 6، ش 2، م 16، ت: 99076722 – 99684343.
* أحمد عبدالله مبارك القبندي، 54 عاما، شيع امس، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق 1، ش راشد بورسلي، م 11، ديوانية من الخلف، النساء: السلام، ق 4، ش 416، م 21، ت: 99040836 – 99751415.
* عبداللطيف محمد علي بندر، 87 عاما، يشيع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: العدان، ق 2، ش 89، م1، النساء: العدان، ق 7، ش 22، م 9، ت: 99772664 – 99633969.
* جوهر مرزوق جوهر مبارك، 53 عاما، شيع امس، الرجال: الصليبخات، ق 2، ش 1، م 44،. النساء: القصور، ق 4، ش 7، م 5، ت: 67676098 – 66646890.
* عبدالله جواد يلي بهبهاني، 70 عاما، يشيع في التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الحسينية الجديدة، بجانب المبنى الرئيسي للبنك الوطني، شرق، اعتبارا من يوم الاحد ولمدة ثلاثة أيام، النساء: بيان، ق 10، ش 1، ج 2، م 17، ت: 67001651.
* فائقة احمد محروس الدويك، 71 عاما، تشيع في التاسعة من صباح اليوم، الرجال: السرة، ق 5، ش 3، م 50، النساء: كيفان، ق 1، ش 13، م 7، ت: 99668717 – 55887999 – 94948866.
* عبدالجليل حسن محمد التميمي، 73 عاما، شيع امس، الرجال: مسجد الامام حسن، بيان، النساء: الدعية، ق 4، ش حمزة، م 5، ت: 99611326.
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