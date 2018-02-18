إلى رحمة الله

جليلة ناصر محمود القاهري، أرملة/علي حسين العباد،67 عاما، شيعت أمس، الرجال: الرقعي، مسجد الإمام المهدي، النساء: الفردوس، ق8، ش1، ج4، م9، ت:99311211
مريم إبراهيم أحمد، أرملة/ علي علي أحمد، 84 عاما، شيعت أمس، الرجال: هدية، ق5، ش 30، م7، النساء: الرقة، ق6، ش13، م186، ت:66588199
حضهن جبر شمخي الشمري، أرملة/ نجم عبدالله الحنيان الشمري، 74 عاما، شيعت أمس، الرجال: العدان، ق2، ش87، م17، (العزاء للرجال فقط)، ت:65555519
هدى عبدالهادي محمد منصر العجمي، 60 عاما، تشيع في التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الرحاب، ق2، ش24، م1، النساء: اليرموك، ق3، ش الثاني، ج 10، م7، ت: 99600821-96661110
زهرة اسماعيل إبراهيم الصراف، أرملة/عيسى عبدالخالق الفرج، 73 عاما، شيعت أمس، الرجال: صباح السالم، ق1، مسجد أبو الفضل العباس، النساء: الرميثية، حسينية أم البنين، ق9، ش أسامة بن زيد، ج93، م38، ت:55858528-66262424
عباس عبدالله طالب بخش، 84 عاما، شيع أمس، الرجال: حسينية الاشكنانية، ميدان حولي، النساء: مبارك الكبير، ق1، ش13، م11، ت: 66422281-98993993
أحمد ابراهيم عبدالرحمن محمد الحباب، 52 عاما، يشيع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: القيروان، ق1، ش 119، م19، النساء: القيروان، ق3، ش319، م13، ت: 99030014
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