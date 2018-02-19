إلى رحمة الله

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* خليل إبراهيم علي البلوشي، 68 عاما، شيع أمس، الجابرية، حسينية البلوش، ت: 99666386
* تهاني أحمد شهاب أحمد المجادي، زوجة/ أحمد موسى الرشيد، 47 عاما، شيعت أمس، الرجال: حسينية الهزيم، المنصورية، ق1، ج 14، م51، النساء: حسينية الزهراء، المنصورية، ق1، ش1، م10، ت: 66665662-97464543
أحمد الدواس “وظلم ذوي القربي أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند”، أثنا
سعود السمكة الاحتفالات الشعبية والرسمية هذا العام بيومي الاستقلال والتحرير اخذت
محمد الفوزان يحكى ان احد الملوك أهُدي إليه صقران رائعان, فأعطاهما الى كبير مدربي ا
سعود السمكة الاعضاء الخمسة يعتقدون حسب فهمهم المتخلف لوظيفة النائب، بأن مجرد وصول