إلى رحمة الله

* خليل إبراهيم علي البلوشي، 68 عاما، شيع أمس، الجابرية، حسينية البلوش، ت: 99666386

* تهاني أحمد شهاب أحمد المجادي، زوجة/ أحمد موسى الرشيد، 47 عاما، شيعت أمس، الرجال: حسينية الهزيم، المنصورية، ق1، ج 14، م51، النساء: حسينية الزهراء، المنصورية، ق1، ش1، م10، ت: 66665662-97464543