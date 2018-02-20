إلى رحمة الله

* حياة يوسف حسين دشتي زوجة اسماعيل إبراهيم البنا، 67 عاما، شيعت أمس، الرجال: حسينية الوزان – غرب مشرف، النساء: الشامية، ق6، ش 62، م 15، ت: 99706444 – 97289006 – 55151215.
* عوض خليف عجيل المغاوة الشمري، 88 عاما، شيع أمس، الرجال: الجهراء، القصر، ق1، ش4، ج2، م 13، النساء: الفردوس، ق2، شارع الاول، ج10، م 46، ت: 99909890 – 99688457.
* موضي فيصل فرحان النامي، 11 عاما، شيعت أمس، الصباحية، ق2، ش 7، م 199، ت: 55511192.
* مساعد مبارك علي البغدادي، 64 عاما، شيع أمس، الرجال: المسايل، ق4، ش 404، م 17، النساء: السلام، ق2، ش 23، م22، ت: 67744007.
* فاطمة محمد دخيل الحميدان – ارملة حمد علي العريفان، 82 عاما، شيعت أمس، الرجال: الشامية، ق10، ش 19، م 1 – ديوان الحميدان، النساء: القادسية، ق7، ش 77، م 8، ت: 90901090 – 66188999.
* يوسف أحمد محمد غيث، 62 عاما، شيع أمس، الرجال: الخالدية، ق4، ش 42، م 17، النساء: جابر العلي، ق2، ش 16، م 51، ت: 66383663.
* محمد خلف مبارك الخس، 87 عاما، يشيع اليوم التاسعة صباحا، العارضية، ق2، ش1، م 42، ت: 99422279.
* منى امين محمد السلمان – ارملة صالح عبدالله الصالح، 67 عاما، تشيع اليوم التاسعة صباحا، الرجال: كيفان، ق4، ش القدس، م 4، النساء: الرميثية، ش شاهين الغانم، م 19، ت: 24815539 – 25615444.
* ناجي احمد عبدالعزيز المليفي، 63 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: اليرموك، ق2، ش1، ج14، م 13، النساء: السلام، ق2، ش 219، م 32، ت: 99596666 – 68866606 – 65005622.
* عبدالعزيز حمود راشد التوحيد، 88 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: ديوان التوحيد، السرة، ق2، ش علي بن ابي طالب النساء: الروضة، ق5، ش مشاري عبدالله الروضان، م 10، ت: 51616198.
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