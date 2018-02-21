إلى رحمة الله

عبدالعزيز حمود راشد التوحيد، 88 عاما، شيع أمس، شيع أمس، الرجال: ديوان التوحيد، السرة، ق2، ش علي بن ابي طالب، النساء: الروضة، ق5، ش مشاري عبدالله الروضان، م 10، ت: 5616198.

لولوه صالح سليمان المضيان، زوجة علي عبدالله بن غيث، 63 عاما، شيعت أمس، الرجال: السرة، ق2، ش1، م 22، النساء: الروضة، ق5، ش مشاري عبدالله الروضان، م 7، ت: 66594999 – 25344492.

فاطمة محمد علي المسعد – ارملة محمد سلمان الدلامه، 91 عاما، شيعت أمس، الرجال: كيفان، ديوان المسعد، ق7، ش 70، م 8، النساء: العدان، ق2، ش 16، م 4، ت: 99464448 – 60774883.

مطر بدير مطلق الماجدي، 70 عاما، شيع أمس، الرجال: ديوان د. بدري سعيدان، العيون، ق1،ش 6، مقابل الواحة، النساء: العيون، ق1، ش 6، م 36، ت: 51122429.

فالح عايد خليف الشباك العازمي، 77 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، ضاحية صباح السالم، ق13، ش2، ج9، م 47، ت: 66653366 – 99893800.

حيدر حبيب محمد الجريدان، 63 عاما، شيع أمس، الرجال: المنصورية، حسينية العباسية، النساء: الدوحة، ق3، ش4، م 26، مقابل مدرسة اميمة بنت عبدالله، ت: 99492036 – 97779996.