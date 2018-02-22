إلى رحمة الله

خالد عبدالرحمن حسن محمد الخليفي، 70 عاما، شيع امس، الرجال: الخالدية، ق 2، ش 27، م 4، النساء: الخالدية، ق 2، ش 27، م 2، ت: 99552002 – 98998980 – 97223115.

حسين عادل محمود كركوه، 22 عاما، يشيع في التاسعة من صباح اليوم، الرجال والنساء: السالمية، حسينية سيد خلف، شارع عمان، خلف مركز الفنون سابقا، ت: 99604454 – 66679823.