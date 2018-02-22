إلى رحمة الله

خالد عبدالرحمن حسن محمد الخليفي، 70 عاما، شيع امس، الرجال: الخالدية، ق 2، ش 27، م 4، النساء: الخالدية، ق 2، ش 27، م 2، ت: 99552002 – 98998980 – 97223115.
حسين عادل محمود كركوه، 22 عاما، يشيع في التاسعة من صباح اليوم، الرجال والنساء: السالمية، حسينية سيد خلف، شارع عمان، خلف مركز الفنون سابقا، ت: 99604454 – 66679823.
أحمد الدواس “وظلم ذوي القربي أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند”، أثنا
سعود السمكة الاحتفالات الشعبية والرسمية هذا العام بيومي الاستقلال والتحرير اخذت
محمد الفوزان يحكى ان احد الملوك أهُدي إليه صقران رائعان, فأعطاهما الى كبير مدربي ا
سعود السمكة الاعضاء الخمسة يعتقدون حسب فهمهم المتخلف لوظيفة النائب، بأن مجرد وصول