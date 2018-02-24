إلى رحمة الله

شهربان ابراهيم علي أحمد حيدر – زوجة عبدالله غلوم محمد، 64 عاما، شيعت أمس، الرجال: الجابرية، حسينية البلوش، النساء: بيان، ق7، ش الاول، ج2، م 15، ت: 66455522 – 60755588.

ضياء عبدالرحمن خلف سالم زوجة فيصل داود الفيلكاوي، 50 عاما، شيعت أمس، الرجال: الصديق، ق 7، ش 709، م 25، النساء: حطين، ق2، ش 209، م 16، ت: 97268406 – 67007802.

محمد احمد محمد ابوطالب، 34 عاما، شيع أمس، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، النساء: السرة، ق6، ش 2، م 8، ت: 99617141 – 99442798.

وفاء علي ابراهيم الحميضي – زوجة صقر محمد الغانم، 56 عاما، شيعت أمس، الرجال: الفيحاء، ديوان الغانم، النساء: الروضة، ق4، ش 44، م 8، ت: 99309955 – 99661179 – 99066994.

نايفه عبدالرحمن فارس المطيري – زوجة رجا حامد المطيري، 55 عاما، شيعت أمس، الرجال: اشبيلية، ق4، ش 444، م 3، النساء: صباح الناصر، ق3، ش 21، م 305، ت: 60000857 – 60088891.

سالم فهد عبدالعزيز الصلال، 53 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، العزاء في المقبرة فقط «الصليبخات»، ت: 99852468.

توفيق ابراهيم عثمان الفريح، 79 عاما، يشيع اليوم التاسعة صباحا، الرجال: مبارك العبدالله – غرب مشرف، ق1، ش 116، م 24، النساء: مبارك العبدالله – غرب مشرف،ق 1، ش 116، م 24، ت: 99992726 – 97493000.

هيا مذكر محمد القحطاني – ارملة سالم عبدالله محمد الرسام، 97 عاما، تشيع اليوم التاسعة صباحا بمقبرة «صبحان»، الرجال: مشرف، ق5، ش5، ج 2، م 16، النساء: الفنطاس الزراعي، ق4، ش8، م 315، ت: 55575000 – 99967372.

عبدالعزيز خالد احمد العجيري، 21 عاما، شيع أمس، الرجال: اليرموك، ق2، ش 2، ج3، م9، بجانب السفارة المغربية، النساء: اليرموك، ق3، الشارع الثالث، م 24، مقابل بنك الخليج، ت: 97333026.

مضاوي عبدالله محمد الفوزان – ارملة سليمان عبدالوهاب الهارون، 97 عاما، يشيع اليوم التاسعة صباحا، الرجال: اليرموك، ق1، ش العبدلي، ج1، م 35، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق4، ش 46، م 3، ت: 25321806 – 25321807 – 22527470.

سليمان احمد خالد الدريعي، 74 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، العمرية، ق4، ش5، م 16، ت: 99550664 – 97833308.