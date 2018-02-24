إلى رحمة الله

شهربان ابراهيم علي أحمد حيدر – زوجة عبدالله غلوم محمد، 64 عاما، شيعت أمس، الرجال: الجابرية، حسينية البلوش، النساء: بيان، ق7، ش الاول، ج2، م 15، ت: 66455522 – 60755588.
ضياء عبدالرحمن خلف سالم زوجة فيصل داود الفيلكاوي، 50 عاما، شيعت أمس، الرجال: الصديق، ق 7، ش 709، م 25، النساء: حطين، ق2، ش 209، م 16، ت: 97268406 – 67007802.
محمد احمد محمد ابوطالب، 34 عاما، شيع أمس، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، النساء: السرة، ق6، ش 2، م 8، ت: 99617141 – 99442798.
وفاء علي ابراهيم الحميضي – زوجة صقر محمد الغانم، 56 عاما، شيعت أمس، الرجال: الفيحاء، ديوان الغانم، النساء: الروضة، ق4، ش 44، م 8، ت: 99309955 – 99661179 – 99066994.
نايفه عبدالرحمن فارس المطيري – زوجة رجا حامد المطيري، 55 عاما، شيعت أمس، الرجال: اشبيلية، ق4، ش 444، م 3، النساء: صباح الناصر، ق3، ش 21، م 305، ت: 60000857 – 60088891.
سالم فهد عبدالعزيز الصلال، 53 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، العزاء في المقبرة فقط «الصليبخات»، ت: 99852468.
توفيق ابراهيم عثمان الفريح، 79 عاما، يشيع اليوم التاسعة صباحا، الرجال: مبارك العبدالله – غرب مشرف، ق1، ش 116، م 24، النساء: مبارك العبدالله – غرب مشرف،ق 1، ش 116، م 24، ت: 99992726 – 97493000.
هيا مذكر محمد القحطاني – ارملة سالم عبدالله محمد الرسام، 97 عاما، تشيع اليوم التاسعة صباحا بمقبرة «صبحان»، الرجال: مشرف، ق5، ش5، ج 2، م 16، النساء: الفنطاس الزراعي، ق4، ش8، م 315، ت: 55575000 – 99967372.
عبدالعزيز خالد احمد العجيري، 21 عاما، شيع أمس، الرجال: اليرموك، ق2، ش 2، ج3، م9، بجانب السفارة المغربية، النساء: اليرموك، ق3، الشارع الثالث، م 24، مقابل بنك الخليج، ت: 97333026.
مضاوي عبدالله محمد الفوزان – ارملة سليمان عبدالوهاب الهارون، 97 عاما، يشيع اليوم التاسعة صباحا، الرجال: اليرموك، ق1، ش العبدلي، ج1، م 35، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق4، ش 46، م 3، ت: 25321806 – 25321807 – 22527470.
سليمان احمد خالد الدريعي، 74 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، العمرية، ق4، ش5، م 16، ت: 99550664 – 97833308.
أحمد الدواس “وظلم ذوي القربي أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند”، أثنا
سعود السمكة الاحتفالات الشعبية والرسمية هذا العام بيومي الاستقلال والتحرير اخذت
محمد الفوزان يحكى ان احد الملوك أهُدي إليه صقران رائعان, فأعطاهما الى كبير مدربي ا
سعود السمكة الاعضاء الخمسة يعتقدون حسب فهمهم المتخلف لوظيفة النائب، بأن مجرد وصول