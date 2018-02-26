إلى رحمة الله

* علي خليل إسماعيل مراد، 58 عاما، شيع أمس، الرجال: العدان، ق6، ش17، م 36، النساء: السرة، ق3، ش 12، م 11، ت: 99015890 – 99613590.
* عبيد علي عالي العتيبي، 55 عاما، شيع أمس، عبدالله المبارك، ق3، ش 319، م 53، ت: 65555351.
* محمد فتح الله عبدالله الكندري، 87 عاما، شيع أمس، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، مقابل المعاهد الخاصة، النساء: سلوى، ق10، ش3، م 10، ت: 66550005 – 99602194 – 66489997 – 99831491.
* زينب عاشور عبدالله القلاف، 91 عاما، شيعت أمس، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، النساء: بيان، ق12، ش1، ج 5، م 21، حسينية الائمة، ت: 99725513.
* وسمية عبدالمحسن الشريم – ارملة ناصر عبدالله العوضي، 62 عاما، شيع أمس، الرجال: الشامية، ق8، ش 82، م 22، النساء: فهد الأحمد، ق1، ش 125، م 20، ت: 99010887 – 9478838.
* صالح خالد الجاسر الراجحي، 82 عاما، شيع أمس، الرجال: العارضية القسائم، ق1، ش حمود الجابر الصباح، بالقرب من مسجد المخيال، م 27، النساء: العارضية القسائم، ق1، ش2، م 27، ت: 66135778 – 50628818 – 96766661.
* حميد حيدر غلوم الطالب، 67 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، النساء: السالمية، ق12، ش ابوذر الغفاري، م 27، ت: 99602205 – 90006961 – 99040830.
* فيصل عبدالله عيد النصار، 44 عاما، يشيع اليوم التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الشويخ السكنية، ق1، شارع احمد محمد البحر، م 2، النساء: ابوالحصانية، ق11، ش 75، م 17، ت: 69000070 – 23900040.
* موضي سلطان العيسى – ارملة عبدالرحمن يوسف بن عيسى، 100 عام، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: ديوانية القناعات، الشويخ ب، النساء: مشرف، ق5، ش الثامن، م 18، ت: 25381450.
* لطيفة نجم عبدالله بوعباس، 55 عاما، شيعت أمس، الرجال: المنصورية، حسينية ال ياسين، النساء: صباح السالم، ق9، ش 24، ت: 97988856.
* بنا عيد العازمي – ارملة خالد سعد الغزازي، 83 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة صبحان،، جابر العلي، ق8، ش8، م 8، ت: 94408889 – 99040668.
أحمد الدواس “وظلم ذوي القربي أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند”، أثنا
سعود السمكة الاحتفالات الشعبية والرسمية هذا العام بيومي الاستقلال والتحرير اخذت
محمد الفوزان يحكى ان احد الملوك أهُدي إليه صقران رائعان, فأعطاهما الى كبير مدربي ا
سعود السمكة الاعضاء الخمسة يعتقدون حسب فهمهم المتخلف لوظيفة النائب، بأن مجرد وصول