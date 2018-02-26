إلى رحمة الله

* علي خليل إسماعيل مراد، 58 عاما، شيع أمس، الرجال: العدان، ق6، ش17، م 36، النساء: السرة، ق3، ش 12، م 11، ت: 99015890 – 99613590.

* عبيد علي عالي العتيبي، 55 عاما، شيع أمس، عبدالله المبارك، ق3، ش 319، م 53، ت: 65555351.

* محمد فتح الله عبدالله الكندري، 87 عاما، شيع أمس، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، مقابل المعاهد الخاصة، النساء: سلوى، ق10، ش3، م 10، ت: 66550005 – 99602194 – 66489997 – 99831491.

* زينب عاشور عبدالله القلاف، 91 عاما، شيعت أمس، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، النساء: بيان، ق12، ش1، ج 5، م 21، حسينية الائمة، ت: 99725513.

* وسمية عبدالمحسن الشريم – ارملة ناصر عبدالله العوضي، 62 عاما، شيع أمس، الرجال: الشامية، ق8، ش 82، م 22، النساء: فهد الأحمد، ق1، ش 125، م 20، ت: 99010887 – 9478838.

* صالح خالد الجاسر الراجحي، 82 عاما، شيع أمس، الرجال: العارضية القسائم، ق1، ش حمود الجابر الصباح، بالقرب من مسجد المخيال، م 27، النساء: العارضية القسائم، ق1، ش2، م 27، ت: 66135778 – 50628818 – 96766661.

* حميد حيدر غلوم الطالب، 67 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، النساء: السالمية، ق12، ش ابوذر الغفاري، م 27، ت: 99602205 – 90006961 – 99040830.

* فيصل عبدالله عيد النصار، 44 عاما، يشيع اليوم التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الشويخ السكنية، ق1، شارع احمد محمد البحر، م 2، النساء: ابوالحصانية، ق11، ش 75، م 17، ت: 69000070 – 23900040.

* موضي سلطان العيسى – ارملة عبدالرحمن يوسف بن عيسى، 100 عام، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: ديوانية القناعات، الشويخ ب، النساء: مشرف، ق5، ش الثامن، م 18، ت: 25381450.

* لطيفة نجم عبدالله بوعباس، 55 عاما، شيعت أمس، الرجال: المنصورية، حسينية ال ياسين، النساء: صباح السالم، ق9، ش 24، ت: 97988856.

* بنا عيد العازمي – ارملة خالد سعد الغزازي، 83 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة صبحان،، جابر العلي، ق8، ش8، م 8، ت: 94408889 – 99040668.