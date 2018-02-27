إلى رحمة الله

* عبدالوهاب عبدالعزيز غانم الغانم، 39 عاما، شيع امس، الرجال: ديوان الغانم، الفيحاء، ق 2، ش 20، م 11، النساء: الجابرية، ق 5، ش 2، م 45، ب.

* رباب ميرزا حسين العطار زوجة ابراهيم جاسم القطان، 83 عاما، شيعت امس، الرجال: المنصورية، حسينية الأوحد، النساء: الجابرية، ق 7، ش 12، م 53، ت: 99233311.

* علي أحمد عبدالرحمن ملا علي، وزوجته، شيخة سلمان عبدالرحمن ملا علي، 57 عاما، شيع امس، 56 عاما، شيعت امس، الرجال: الجابرية، ق 5، ش 14، م 30، النساء: الجابرية، ق 9، ش 18، م 64، ت: 99669758 – 94494912.

* فضيلة علي المهيدب، زوجة يوسف أحمد العلي، 75 عاما، شيعت امس، الرجال: السرة، ق 1، ش 1، م 15، النساء: الفنطاس، ق 4، ش 13، م 49، ت: 99626023 – 50699993.

* سليمان عبدالنبي غلوم إبراهيم، 58 عاما، شيع امس، الرجال: بنيد القار، حسينية أحمد عاشور، النساء: بنيد القار، حسينية سيد علي الموسوي، ت: 97809982 – 99886268.

* فريدة علي محمد الصايغ، زوجة عبدالله يوسف الصايغ، 67 عاما، شيعت امس، الرجال: الرميثية، حسينية عقيلة الطالبين، النساء: مشرف، ق 1، ش 1، م 8، ت: 99640901 – 99622676.

* بنا فرحان سالم العازمي، ارملة منصور سعيد بن غربين، 83 عاما، شيعت امس، الرجال: فهد الأحمد، ق 4، ش 424، م 44، النساء: الظهر، ق 3، ش 4، م 32، ت: 50712000.

* زمزم عبدالوهاب سيف سيف، زوجة عبدالله ابراهيم عبدالرحمن المراغي، 59 عاما، تشيع في التاسعة من صباح اليوم، الرجال: القرين، ق 2، ش 20، م 1، النساء: القرين، ق 3، ش 33، م 3، ت: 66058338 – 50104591 – 25445732.

* عبدالعزيز محمد ليلي المطيري، 59 عاما، يشيع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: خيطان، ق 10، شارع ناصر الجبري، م 13، النساء: الاندلس، ق 13، ش 14، م 4، ت: 55533004.