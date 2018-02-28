إلى رحمة الله

* ليلى راشد سعد المعصب، زوجة/ يوسف عبدالله شريدة المعصب، 53 عاما، شيعت أمس، الرجال: الفروانية، ق2، ش120، م31، النساء: الفروانية، ق2، ش142، م31، ت:66666832-66599945
* سلمان محمد مبارك بوحديدة، 63 عاما، شيع أمس، الرجال: الرابية، ق4، ش2، م33، النساء: الرابية، ق4، ش7، م5، ت:66224322-50409988
* بدرية محمد كايد غلوم، زوجة/عبدالصمد صالح دشتي، 58 عاما، شيعت أمس، الرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، النساء: الرميثية، ق2، ش23، م24، ت:96651118
* يوسف جميل محمد القطان، 28 عاما، شيع أمس، الرجال: حسينية الهزيم، المنصورية، النساء: السرة، ق5، ش13، م7، (العصر فقط)، ت:55777188-92217325
* فاطمة راضي مهنا الحمدان، أرملة/ إبراهيم ياسين الملا، 67 عاما، تشيع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة “صبحان”، الرجال: الفنطاس، ق2، ديوان الحمدان، بجانب الجمعية التعاونية، النساء: بيان، ق4، طريق11، م5، ت:66654945-94441626-25389230
* علي عبدالله عباس خلف، 71 عاما، شيع أمس، الرجال: مسجد الإمام الحسن، بيان، النساء: جابر الأحمد، ق6، ش 620، م609، ت:51172277-66903205
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