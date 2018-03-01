إلى رحمة الله

* الشيخة الجازي الأحمد الجابر المبارك الصباح – ارملة المغفور له الشيخ مبارك الحمد المبارك الصباح، 86 عاما، شيعت أمس، الرجال: ديوان المرحوم الشيخ مبارك الحمد الصباح – الشعب البحري شارع الخليج العربي، النساء: قصر المرحوم الشيخ مبارك الحمد الصباح، الشعب البحري، شارع الخليج العربي، ت: 22619859.

* مشعل سعد ثلاب الخرازة، 34 عاما، شيع أمس، الرجال: الرابية، ق4، ش5، م 6، النساء: مبارك الكبير، ق6، ش 21، م 17، ت: 90902082 – 66858081 – 66114476.

* مرزوق عيدالسالم، 92 عاما، شيع أمس، الرجال: الرقة، ق2، شارع الرئيسي، م 477، النساء: المنقف، ق1، ش 141، م 24، ت: 97720077 – 94779900.

* حصة ذعار سعد القحطاني، ارملة محمد هادي القحطاني، 92 عاما، شيعت أمس، الرجال: الصباحية، ق4، ش6، م 589، ت: 99071436 – 97973338.

* مي كاظم مهدي البحراني – زوجة بدر يوسف السلمان، 38 عاما، شيعت أمس، الرجال: الحسينية الصباحية، المنصورية، ق2، النساء: الروضة، ق2، ش 22، م 3، ت: 99410111.

*عباس فهد عبدالله تقي، 88 عاما، شيع أمس، الرجال: الدعية، حسينية بوعليان، النساء: الرميثية، ق10، شارع معاذ بن جبل، ج 105، م 11، ت: 99035118.

* سالم عبداللطيف الصالح المسلم، 82 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الشويخ ب – ديوان القناعات، النساء: الشعب، ق2، ش 24، م2، ت: 24843681.