إلى رحمة الله

* محسن حمود المهيات العتيبي، 81 عاما، شيع أمس، الرجال: الفحيحيل، ق3، ش 102، م 121، ديوان المهيات، النساء: الفحيحيل، ق3، ش 6، م 125، ت: 50558822 – 55566160.

* عبدالعزيز غريب محمد محمد علي، 64 عاما، شيع أمس، الرجال: حسينية سيد محمد، منطقة سلوى، النساء: الجابرية، ق12، ش 7، م 17، ت: 96000899.

* بدرية عبدالرحمن احمد الشويب، زوجة سليمان عبداللطيف الثابت الحبشي، 63، شيعت أمس، الرجال: الجهراء القديمة، ق2، ش عبدالوهاب بن جدعان، م 58، النساء: الجهراء، ق4، ش مبارك محمد العيار، م 10، خلف المطافي، ت: 66110501 – 50020044.

* محمد عيد مسعد الحشان، 93 عاما، شيع أمس، سلوى، ق5، ش 1، م 21، ت: 99607024.

* محمد حسين ابراهيم العوضي، 98 عاما، شيع أمس، الرجال: العديلية، ق1، ش11، م 12، النساء: العديلية، ق1، ش10، م 9، ت: 99441650 – 99077732 – 22531815.

* بدرية عيسى الغريب – زوجة عبدالله راشد القصار، 68 عاما، شيعت أمس، الرجال: السرة، ق2، ش 121، م 60، النساء: الدسمة، ق5، ش 55، م1، ت: 66620885 – 99998101.

* نوير سعود الفرزان الرشيدي – ارملة فهد علي الخريص، 86 عاما، شيعت أمس، العمرية، ق4، ش3، م 27، ت: 97020008.

* سهى محمد سعيد النقيب – ارملة فيصل سعود الفوزان، 66 عاما، شيعت أمس، الرجال: ديوان الفوزان، اليرموك، ق1، ش العبدلي «1»، ج1، م 35، النساء: السرة، ق4، ش الاول، م 15، ت: 25321856 – 25324137.

* هبه سالم مزيد العازمي، 20 عاما، شيعت أمس، الرجال: سلوى، ق3، ش 6، م 21، النساء: القصور، ق7، ش 29، م 32، ت: 99763220 – 66229800.

* أمينة سعد ناصر الفرحان – ارملة يوسف احمد عبدالله الفرحان، 82 عاما، شيعت أمس، الرجال: الفيحاء، ق9، ش 91، م1، ديوان الفرحان، النساء: الروضة، ق5، ش مشاري الروضان، م 32، ت: 99866268 – 99869826.

* عبدالعزيز سنافي الفالح، 80 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: السرة، ق4، ش 13، م 28، النساء: الزهراء، ق6، ش 44، م 21، ت: 99085029 – 90068508.

* نعيمة علي حسين المراغي، ارملة محمود حمد حسين المراغي، 78 عاما، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: قرطبة، ق1، ش1، ج1، م 20، النساء: الفيحاء، ق6، ش 65. م 4، ت: 99757363.