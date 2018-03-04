إلى رحمة الله

* حياة ابراهيم عبدالله محمد اليوسف، أرملة حبيب محمد علي حسين بوصفر، 63 عاما، شيعت امس، الرجال: بنيد القار، حسينية عاشور، النساء: سلوى، ق 12، ش 1، م 82، ت: 97557705.
* عبدالرسول غلوم علي محمد، 71 عاما، شيع امس، الرجال: بنيد القار، مسجد عباس، النساء: السالمية، ق 12، ش أبو ذر الغفاري، ج 7، م 46، ت: 66621621.
* عبدالله عيد الرشيدي، 46 عاما، شيع امس، الرجال: في المقبرة فقط، النساء: الرابية، ق 1، ش 35، م 1، ت: 99688084 – 99058921.
* صفاء عبدالله أحمد الحسن، زوجة محمد سالم بورحمة، 46 عاما، شيعت امس، الرجال: حطين، ق 1، ش 105، م 42، النساء: بيان، ق 1، ش الأول، م 37، ت: 97974340 – 66662093.
* حمزة عباس علي الصراف، 84 عاما، شيع امس، الرجال: الرميثية، ق 3، حسينية القائم، النساء: الرميثية، ق 8، ش أسامة بن زيد، حسينية آل الرسول، ت: 66004495 – 55088890.
* عبدالله احمد علي الكندري، 80 عاما، شيع امس، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، النساء: بيان، ق 9، ج 5، ش 1، م 19 ت: 66988388 – 60990906.
* سكينة عبدالرضا غلوم علي، 74 عاما، شيعت امس، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، النساء: صباح السالم، ق 4، ش 14، م 8، ت: 60081081.
* سليمة مفرج بن طوق، أرملة عبود خميس مرزوق الدوسري، 82 عاما، تشيع في التاسعة من صباح اليوم، صباح السالم، ق 4، ش 17، م 7، ت: 66080201 – 99676604.
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