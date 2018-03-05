إلى رحمة الله

* خميس سالم خميس العازمي، 81 عاما، شيع امس، الرجال: فهد الأحمد، ق 4، ش 408، م 25، النساء: الصباحية، ق 2، ش 4، م 704، ت: 55133399.
* فاطمة علي حسين دشتي، أرملة رمضان حسين ملا علي، 88 عاما، شيعت امس، الرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، ت: 69024242.
* مبارك علوش عوض المطيري، 75 عاما، شيع امس، العارضية، ق 11، ش 1، ج 4، م 25، ت: 97878979.
* شريفة حسين محمد حسن علي، زوجة مهدي محمد حسن أمير، 70 عاما، شيعت امس، الرجال: حسينية البلوش، الجابرية، ق 11، ش 108، النساء: الجابرية، ق 9، ش 106، م 16، ت: 99636102.
* بدر سالم علي سالمين، 68 عاما، شيع امس، الرجال: بيان، ق 5، ش 2، ج 3، م 22، ديوان سالمين، النساء: السلام، ق 1، ش 106، م 10، ت: 99324226 – 60081177.
* صيتة عبيد المطيري، أرملة غزاي هليل الميموني، 94 عاما، شيعت امس، الرجال: عبدالله المبارك، ق 5، ش 515، م 59، النساء: هدية، ق 3، ش 3، م 62، ت: 99012142 – 66668050.
* نجاة عبدالوهاب عبدالله بحروه، 64 عاما، تشيع في التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الرميثية، مسجد المقامس، النساء: الرميثية، ق 2، ش جمعان الحريتي، ج 20، م 4 (العزاء عصراً فقط)، ت: 94433320.
* نوير ناصر فهد، أرملة سعد حسن السهلي، 78 عاما، تشيع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: العزاء في مقبرة صبحان فقط، النساء: هدية، ق 2، ش الخامس، م 25، ت: 66662026 – 99880599.
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