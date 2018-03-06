إلى رحمة الله

* عبيد مرثع حمدان العازمي، 86 عاما، شيع أمس، الرجال: صباح الناصر، ق3،ش13، م33، النساء:صباح الناصر، ق3،ش13، م31، ت:55422722-99886848
* عيسى موسى علي النقي، 73 عاما، شيع أمس، الرجال: الدسمة، حسينية ال عمران، النساء: الدسمة، ق2،ش 24، م5، ت: 66445540
* عبدالعزيز ناصر راشد الراشد، 95 عاما، شيع أمس، الرجال: ديوان الراشد، ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش الدائري الاول، م19، مدخل الضاحية من الدائري الاول، النساء: الروضة م ق5، ش أحمد السبيعي، م 30، ت:99003993-99667113
* فاطمة علي ارحمة العجمي، أرملة/ بداح شافي العجمي، 68 عاما، شيعت أمس، مبارك الكبير، ق6، ش8، م9، ت:51355551
* غنيمة منصور عليان الظفيري، زوجة/ محمد غانم الجمران، 77 عاما، شيعت أمس، غرب الصليبخات، ق1، ش102، م42، ت:94444008
* سعود عبدالعزيز عبدالله المشعان، 42 عاما، شيع أمس، الرجال: ديوان الخالد، القادسية، ق2، ش حمد الخالد، م35، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق3، ج35، ش بدر الساير، م 22.
* عبداللطيف عبدالرزاق محمد الربيع، 90 عاما، شيع أمس، الرجال: مبارك الكبير، ق3، ش7، م11، النساء: مبارك الكبير، ق5، ش14، م33، ت: 90000188-99611311-55387733
* سميحة ناصر مسباح المسباح، 58 عاما، شيعت أمس، الرجال: ديوان المسباح، الشعب، ق1، ش المنامة، النساء: الشعب، ق 1، ش18، م6، ت: 55152636-99959448-66556757-90969004
* فاطمة علي حسين دشتي، ارملة/ رمضان حسين ملا علي، 88 عاما، شيعت أمس، الرجال: سلوى حسينية سيد محمد، النساء صباح السالم، ق4، ش16، م2، ت: 69024242-66558575
أحمد الدواس “وظلم ذوي القربي أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند”، أثنا
سعود السمكة الاحتفالات الشعبية والرسمية هذا العام بيومي الاستقلال والتحرير اخذت
محمد الفوزان يحكى ان احد الملوك أهُدي إليه صقران رائعان, فأعطاهما الى كبير مدربي ا
سعود السمكة الاعضاء الخمسة يعتقدون حسب فهمهم المتخلف لوظيفة النائب، بأن مجرد وصول