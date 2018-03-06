إلى رحمة الله

* عبيد مرثع حمدان العازمي، 86 عاما، شيع أمس، الرجال: صباح الناصر، ق3،ش13، م33، النساء:صباح الناصر، ق3،ش13، م31، ت:55422722-99886848

* عيسى موسى علي النقي، 73 عاما، شيع أمس، الرجال: الدسمة، حسينية ال عمران، النساء: الدسمة، ق2،ش 24، م5، ت: 66445540

* عبدالعزيز ناصر راشد الراشد، 95 عاما، شيع أمس، الرجال: ديوان الراشد، ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش الدائري الاول، م19، مدخل الضاحية من الدائري الاول، النساء: الروضة م ق5، ش أحمد السبيعي، م 30، ت:99003993-99667113

* فاطمة علي ارحمة العجمي، أرملة/ بداح شافي العجمي، 68 عاما، شيعت أمس، مبارك الكبير، ق6، ش8، م9، ت:51355551

* غنيمة منصور عليان الظفيري، زوجة/ محمد غانم الجمران، 77 عاما، شيعت أمس، غرب الصليبخات، ق1، ش102، م42، ت:94444008

* سعود عبدالعزيز عبدالله المشعان، 42 عاما، شيع أمس، الرجال: ديوان الخالد، القادسية، ق2، ش حمد الخالد، م35، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق3، ج35، ش بدر الساير، م 22.

* عبداللطيف عبدالرزاق محمد الربيع، 90 عاما، شيع أمس، الرجال: مبارك الكبير، ق3، ش7، م11، النساء: مبارك الكبير، ق5، ش14، م33، ت: 90000188-99611311-55387733

* سميحة ناصر مسباح المسباح، 58 عاما، شيعت أمس، الرجال: ديوان المسباح، الشعب، ق1، ش المنامة، النساء: الشعب، ق 1، ش18، م6، ت: 55152636-99959448-66556757-90969004

* فاطمة علي حسين دشتي، ارملة/ رمضان حسين ملا علي، 88 عاما، شيعت أمس، الرجال: سلوى حسينية سيد محمد، النساء صباح السالم، ق4، ش16، م2، ت: 69024242-66558575