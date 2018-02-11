أحمد الدواس

أحمد الدواس

في الحقيقة, لا أدري هل ندافع عن الكويت ويكون مصيرنا الإحالة الى النيابة العامة أم نكتب فيستفيد منا الوطن ؟!

قبل 60 عاماً ومابعدها تدفق عشرات الألوف من العرب على الكويت للعمل ولكسب الرزق, ولا ضـير في ذلك, ومدت الكويت يدها لجميع العرب تساعدهم مادياً واقتصاديا, بعض الدول لم يطلق شارعاً أو سكة أو حتى عاير (زاوية مبنى) باسم الكويت, مثل دول المغرب العربي, التي لاتعرف عن الكويت ومواقفها العربية الشجاعة تجاه العرب, لا قصد في هذه السطور تبيان فضل الكويت على العرب, لاوالله, بل ليعرف العرب معدن الكويت, إننا ونحن صبية كنا ندفع ضريبة لكفاح الجزائر ونحن ندخل السينما, وبعد استقلالها صرنا ندفعها لمنظمة التحرير الفلسطينية لكفاح شعبها, هذا عدا عن المساعدات الضخمة للفلسطينيين حتى هذه اللحظة, ولما حدث الاحتلال العراقي اكتشفنا الصديق من العدو ومن وجه إلينا خنجر الغدر, لانريد من الإخوة في الأراضي المحتلة هذا الشارع باسم رئيس البرلمان, لماذا لم يفعلوا ذلك قبل 50 عاماً ؟! كان من الواجب ان يخصصوا في بلدهم شوارع أو مناطق فلسطينية باسم الكويت لاشارعاً فقط, فالكويت تستاهل!

أثناء الاحتلال العراقي اتصل بنا فلسطيني قال ان والده يعمل في الكويت وقد توقف عن دفع المعونة المالية له, قلت له: «يا أخي الكويتيون ليس لديهم وطن الآن! تحل بالصبر فربما ينسحب صدام من الكويت», وفي هذه المحنة الأليمة خرج كويتي من مسجد في تونس فتعرض لاعتداء عليه عندما ذكر انه كويتي, بينما نحن نسمي شارعاً في بلدنا باسم تونس,ومجمعاً تجارياً باسم القيروان في حولي, ومنطقة سكنية أيضاً بهذا الاسم, أما اليمن فساعدناها كثيراً بالمال وبناء جامعة صنعاء مع دفع رواتب أساتذتها وبناء المستشفيات من مال الكويتيين, ومع ذلك وقف اليمن ضد إرادة الكويتيين وعودة الشرعية الى الكويت أثناء الاحتلال, وفي أميركا اللاتينية وقف العرب المهاجرون هناك مع صدام ووصفوا الكويتيين بــــ “عرب الدشاديش” استهزاءً, فما رأى هؤلاء بأن عرب الجزيرة فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وأرسوا حضارة إنسانية راقية ولم يكونوا يلبسون البدلة والكرفتة والجينز أثناء الفتوحات.

وهكذا لاتنــفك الكويت عن فعل الخير تجاه العرب, ولا يكون نصيبها إلا الصفعات والإهانات والطعن من الخلف, ورب قائل: يا أخي انس الماضي! الجواب: يا أخي هذا تاريخ شعوب, والشعوب لاتنسى, ومع ذلك لنحاول ان ننسى ماتعرض له بلدنا من غدر ونفتح صفحة جديدة,

الآن تطالعنا الأخبار عما يسمى بمؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق, نقول: هنا لاشك ان العراق بلد شقيق يحتاج لكل عون ومساعدة, ونحن نشكر الإخوة العراقيين على الكلمات الأخوية في الصحف بحق الكويت, لكن هناك شيء أود أن أقوله للمسؤولين في بلدنا, ليتهم يقرأون السطور التالية, وهي كلمات من مصدر أميركي موثوق:

«العراق الآن منشغل بأزمته السياسية, ولكن خلال الفترة المقبلة سيقوى طرف على حساب طرفٍ آخر, وهناك احتمال ان يهدد العراق دولة الكويت ويطالب بها كجزء من أراضيه اذا ماشعر ان ميناء مبارك الكبير يهدد مصالحه التجارية, وقد تتأجج المشاعر الطائفية في جنوب العراق بفعل التوترات الإقليمية مايشكل خطراً على البلاد «انتهى كلام المصدر، وبالأمس طالعتنا الصحف بخبر نية الحكومة الاتفاق مع ايران والعراق لتنمية شمال البلاد, أوف لايحوشك! نعتقد ان على الكويت ان توقع مع العراق فوراً اتفاق عدم إعتداء ولنر ان كان العراق جاداً في اعترافه بالكويت دولة مستقلة ذات سيادة, لقد كانت توقعاتنا سليمة فيما سبق عندما كتبنا عن احتمال ان يتأثر الوضع في لبنان بعد انهيار الوضع في سورية, وقلنا ان الوضع في الاردن سيتأثر أيضاً, ثم ذكرنا عدم احتمال قيام حرب نووية بين اميركا وكوريا الشمالية لوجود مايُسمى بالردع النووي, فجاءت تطورات الأوضاع كلها صحيحة وفق ماذكرناه, الفترة الزمنية المقبلة فترة حرجة على البلاد, وما نذكره ليس عبثاً أو تصورات غير محتملة, وهل هناك بالفعل اتفاقيات دولية تضمن سلامة وطننا الكويت؟

سبق ان كتبنا في هذه المسألة, فهل نسكت أم نجامل الدولة العربية على حساب الوطن ؟!!

سفير كويتي سابق

aldawas.ahkwt@yahoo.com