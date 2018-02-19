إليسا وهشام الهويش الأعلى مشاهدة في “karaoke carpool بالعربي”

حققت الحلقة الأولى من برنامج “karaoke carpool بالعربي” التي عرضت مساء الاحد على تلفزيون دبي، نسبة مشاهدة عالية وحققت اكثر من 3 آلاف تغريدة للوسم.

“Carpool kraokear” اثناء بث الحلقة، فيما تصدر “هاشتاغ” البرنامج المراتب الأولى في كل من السعودية ومصر والامارات ولبنان، بالاضافة الى وصول عدد مشاهدات الحلقة على منصة “آوان الرقمية” اكثر من 80الف مشاهدة في العالم العربي وبلاد الاغتراب.

كما استمر الجمهور في التفاعل مع اصداء الحلقة التي حلت فيها النجمة اللبنانية اليسا ضيفة أولى حلقات البرنامج الذي يقدمه الفنان السعودي هشام الهويش مساء كل احد، بعد ان حقق برنامج “Carpool kraokear” في نسخته الاجنبية اعلى مشاهدة على مستوى العالم، واستقطب بفكرته الفريدة اشهر النجوم العالميين، ومنهم مادونا ليدي غاغا، جنيفر لوبيز، آديل وجاستن بيبر وغيرهم. في بداية الحلقة من برنامج “karaoke carpool بالعربي” ينطلق السعودي هشام الهويش، قائد السيارة لاصطحاب احد نجوم الفن العرب الى موقع التصوير، حيث ستشمل الجولة الميدانية اكتشاف الكثير من المواقع الفريدة مع جرعة عالية من الفكاهة والضحك ومفاجآت خارج المألوف.