إمام الناعقين

رجا حجيلان المطيري
ثمة ظاهرة تستحق الوقوف عندها كثيرا، ليس من باب الاعجاب أو التقدير أو الرغبة في الاقتداء، لكن من باب التأمل في تكوين الخلق، خصوصا الذين يسيرون في الارض على غير هدى خلف كل دجال وناعق.
ولعل العاقل حين يتأمل سلوك مثل هؤلاء المساكين الذين خوت عقولهم من لباب العقل الذي يدرك عمق مأساتهم وهم، مع الاسف، كثيرون الا ان كثرتهم كغثاء السيل، فهؤلاء المساكين تضطرب عقولهم وأكفهم من انتهاج سياسة التصفيق والتبجيل المضلل عندما ينعق كبيرهم الذي علمهم الجهل، وقلة الادب، وهم يفخرون بكل صفاقة عندما يسيرون خلف جاهلهم الاكبر الذي يقول ما لا يعلم ويسوقهم سوق الماشية الى غير هدى، كثيرا ما نرى في العالم الثالث مثل هذه الشواهد من مخرجات ما يسمى ” الربيع العربي” وهي اكبر دلالة على بلاهة هؤلاء القوم وفي ما يحصل في ليبيا والعراق وسورية واليمن امام العالم كله لا يحتاج الى شرح، فما نراه في تلك البلاد يدمي القلب وتقشعر لهوله الابدان، فهناك ملايين قتلوا ومثلهم هجروا واطفال تشخص ابصارهم خوفا ورعبا وهناك مستقبل مظلم ينتظر من يسلم منهم من جنازير الدبابات وآلات الحرب القاتلة كلهم يتساءلون كيف حدثت هذه المأساة ومن ساقهم الى هذه المأساة .
الجواب فقط انهم ساروا خلف بعض الناعقين المفلسين الخاوية ضمائرهم من ادنى شعور بالوطنية او الانسانية الذين أوهموا الناس انهم ناشطون وسياسيون وهو مصطلح عقيم ليس له دلالة نافعة، وهو اقرب الى الضلال منه الى الهدى .. لا بارك الله في نشاطكم السياسي ايها الدجالون،..اللهم جنبنا شرور هؤلاء المضللين اللهم احفظ الكويت وصاحب السمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين والشعب الكويتي من كل سوء ومكروه وادم علينا نعم الامن والاستقرار والازدهار.
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