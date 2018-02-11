إنذار شديد اللهجة من الريال لسان جيرمان

مدريد-أ ف ب: وجه ريال مدريد رسالة قوية قبل استقبال باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، بفوز كبير على ضيفه ريال سوسييداد 5-2، بينها ثلاثية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، اول من امس في المرحلة 23 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

فبعد تعادل مخيب على ارض ليفانتي (2-2) الاسبوع الماضي، حسم لاعبو المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مواجهتهم باكرا مع الفريق الباسكي صاحب المركز الرابع عشر.

ورفع ريال الذي يملك مباراة مؤجلة، رصيده الى 42 نقطة في المركز الثالث وبفارق 16 نقطة عن غريمه برشلونة الذي يحلق بالصدارة ويستقبل الاحد خيتافي الحادي عشر، و10 نقاط عن جاره اتلتيكو مدريد العائد بالنقاط من ارض ملقة بهدف الفرنسي انطوان غريزمان.

ولم يتبق امام النادي الملكي وخصوصا مدربه زيدان سوى المسابقة القارية التي احرز لقبها في العامين الاخيرين، لانقاذ موسمه ورأسه من الاقالة بعد التراجع الرهيب في النتائج هذا الموسم، علما بانه خرج ايضا من مسابقة الكأس على يد ليغانيس في ربع النهائي.

على ملعب «سانتياغو برنابيو» وامام 63 الف متفرج، سجل ريال اسرع هدف له هذا الموسم بعد 49 ثانية من انطلاق المباراة عبر لوكاس فاسكيز برأسية متقنة بعد عرضية من رونالدو، الذي عزز تفوق فريقه بتسجيله ثلاثية.

وعزز اتلتيكو مدريد مركزه الثاني بعد عودته من ملعب ملقة بفوزه الثالث على التوالي والخامس عشر هذا الموسم، وجاء بنتيجة 1-صفر.

ويدين فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الى غريزمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد 39 ثانية فقط.

ورفع غريزمان رصيده الى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم و12 في جميع المسابقات، مانحا مدربه سيميوني فوزه الـ150 في الدوري كمدرب لاتلتيكو، وشاءت الصدف أن يكون هذا الفوز في نفس الملعب الذي استهل فيه مشواره التدريبي مع نادي العاصمة عام 2011.