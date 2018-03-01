إنفانتينو: مشكلة مباريات السعودية وإيران قابلة للحل

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، خلال زيارته امس لإيران، إلى ضرورة عدم خلط السياسة بالرياضة، مشيرا إلى إمكانية حل المشكلات بين منتخبي إيران والسعودية.
وشدد إنفانتينو، خلال لقائه بوزير الرياضة الإيراني، مسعود سلطاني، على ضرورة عدم «إقحام السياسة في كرة القدم ولا كرة القدم في السياسة»، موضحا «سنركز جهودنا علي أن يتمتع الناس بمباريات كرة القدم، سواء كانوا في إيران أو السعودية أو باقي الدول».
وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء (إيرنا) المحلية: «ثقوا بأنني سأتحدث مع الكل حول هذا الموضوع، وبالتأكيد هذه المشكلة يجب أن تحل من قبل أشخاص آخرين، كون اختصاصي كرة القدم فقط»، مشيرا «أعتقد أنه لا توجد مشكلة ليس لها حل ليس بشأن إقامة المباريات بين منتخبي إيران والسعودية».
وأشاد إنفانتينو بمكانة كرة القدم الإيرانية الجيدة على مستوى آسيا والعالم أيضا، موجها الدعوة إلى سلطاني لحضور حفل افتتاح كأس العالم الذي سينطلق في روسيا يوم 14 يونيو المقبل.
ويخوض منتخب إيران غمار المونديال ضمن المجموعة الثانية القوية التي تضم البرتغال وإسبانيا والمغرب.
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