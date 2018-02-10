“إنفينيتي البابطين” استعرضت أحدث موديلاتها في فعاليات «ميكرفير 2018»

استعرضت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات «إنفينيتي» في الكويت، أمام الزوار، السمات والمميزات الرائعة لـ «إنفينيتي Q30» و»إنفينيتي Q60» خلال مشاركتها كراعٍ ذهبي في معرض «ميكرفير الكويت.

وتم تنظيم المعرض تحت رعاية حضرة صاحب السمو، أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وشهد عرضاً للمشاريع الإبداعية للشباب الكويتي والعربي أمام الزوار.

وشهد معرض «ميكرفير الكويت» نجاحاً عالمياً للعام الثاني على التوالي، ما جعل الكويت أول دولة في المنطقة تنظم مظاهرة عالمية وتقدم منصة دعم للمبدعين الشباب من مختلف المجالات.

وأعرب مدير تطوير الأعمال في مجموعة البابطين، السيد غازي البابطين، عن فخره بأن تكون المجموعة جزءاً لا يتجزأ من فعالية جديدة ومتطورة تهدف إلى بناء مستقبل واعد للشباب، مؤكداً أنها ستواصل المساهمة في تنمية المجتمع، ليصبح اقتصاداً مستداماً، ومواكبة جهود المؤسسات الرسمية وغيرها التي تتبع نفس الرؤية للكويت والمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن «Q30» تعد سيارة مدمجة متميزة تلبي رغبة الشباب وهي تتميز بتصميم مميز يجسد الأناقة والديناميكية.

وتتوفر «إنفينيتي Q30» بمحرك توربو سعة 1.6 لتر أو 2.0 لتر «WD2»، وقد تم تزويد محرك توربو 2.0 لتر بمحرك دفع اختياري «AWD»، وهو يوفر عزم دوران بقوة 208 أحصنة و350 نيوتن/ متر، وهي تتسارع من 0 إلى 100 كلم في الساعة خلال 7.3 ثانية فقط.

من جهة أخرى، تتركز تجربة القيادة في «Q60» على السائق بشكل رئيسي، إلى جانب أخذ الركاب بعين الاعتبار من خلال لمسة الأناقة الواضحة وقوة الأداء المذهلة، من خلال الجمع بين الجرأة والحداثة.