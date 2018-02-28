إنقاذ عامل سقط من بناية في الفروانية

أنقذت فرق الإطفاء ظهر أمس عامل سقط من عل أثناء مزاولته عمله في عمارة بمنطقة الفروانية ، وهرعت فرق الإطفاء من مركزي الفروانية والإنقاذ الفني بقيادة مدير إطفاء محافظة الفروانية المقدم احمد الرشيدي ورئيس مركز إطفاء الفروانية المقدم عادل الشريعان الى سطح منزل عربي مجاور للعمارة التي كانت يعمل بها ، واستخدموا معدات الإنقاذ لحمل العامل المصاب وتم تسليمه الى فنيي الطوارئ الطبية الذين نقلوه إلى المستشفى.
كتب – مشعل السنعوسي: لقي عسكري برتبة وكيل أول من فئة البدون وموظفان في وزارة الد
كتب – مشعل السنعوسي: احبط رجال جمارك مركز حطين للطرود البريدية دخول كمية من المو
كتبت ـ مروة البحراوي: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحد المطابخ المركزية في
توفي شاب كويتي يبلغ من العمر 23 سنة، إثر حادث أليم وقع على شارع نيوبورت في مدينة كار
تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من القبض على مواطن بتهمة حيازة كمية من المواد ال