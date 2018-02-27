كتبت – رنا سالم:

شرعت وزارة التربية في إبلاغ مئات المعلمين الوافدين انهاء خدماتهم، وينتظر أن تستمر بإجراءاتها لتشمل موجهين ورؤساء اقسام ممن تجاوزت خدمتهم 34 عاما لإبلاغهم في مارس المقبل.

في هذا الإطار، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ “السياسة” ان الوزارة “لن تستثني أحدا من انهاء الخدمات بمن فيهم المعلمون السوريون الذين سبق أن راعت ظروف بلادهم”، مبينة ان “إنهاء الخدمات يشمل معلمي التربية الإسلامية والحاسوب ومواد العلوم والاجتماعيات والرياضيات واللغتين العربية والإنكليزية في المرحلتين المتوسطة والثانوية”.

من جانبه، حذر مصدر تربوي مسؤول من فشل الكثير من المشاريع التربوية جراء الاستغناء عن الخبرات في جميع المواد العلمية واللغتين الإنكليزية والفرنسية، مبينا ان “بعض التخصصات يندر فيها مستوفو الشروط للترشح الى الوظائف الإشرافية ولا يوجد فيها قوائم انتظار”.

من جهة أخرى، انتهت وزارة التربية من حصر معلمي ومعلمات مادة الكهرباء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 55 عاما في المرحلة المتوسطة، بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية.

ورجحت مصادر مطلعة، تحويل الأسماء إلى مادة توعوية مرورية في المرحلة الثانوية خلال العام المقبل بسبب وجود فائض في المرحلة المتوسطة في المادة اضافة الى العمل على تكويت معلمي المادة مستقبلا، مشيرة إلى أن البت فيها بالإحلال او انهاء الخدمات سيكون خلال الأيام المقبلة ليتم التنفيذ بدءا من العام المقبل.

في شأن تربوي ذي صلة، مدد اكثر من 90 في المئة من طلبة المدارس، أمس، إجازاتهم لنهاية الأسبوع الجاري ولم تتجاوز نسبة حضور الطلبة في الفصول الدراسية الـ 10 في المئة.

وقالت مصادر مطلعة لـ “السياسة” ان الطلبة الحاضرين امس تم جمعهم في فصل واحد وترتب على ذلك تغيير الخطة الدراسية للمعلمين، مبينة ان مديري المدارس اكدوا عدم إعادة الاختبارات التقويمية المقررة خلال الأيام الحالية وخصم درجاتها من المتغيبين.