الوزارة أبلغت معظم المعلمين المشمولين بانهاء الخدمات

كتبت ـ رنا سالم:

تأكيدا لما نشرته “السياسة” السبت الماضي بعنوان ” انهاء خدمات 1500 معلم وباحث نفسي واجتماعي من الوافدين” ، اخطرت ادارات الشؤون الإدارية في المناطق التعليمية خلال الايام الماضية مجموعة من المعلمين والباحثين الإجتماعيين والنفسيين المنهية خدماتهم بسبب الإحلال ، فيما كشفت مصادر تربوية مطلعة ان ادارة الخدمات الإجتماعية والنفسية اكتفت بإنهاء خدمات 130 باحثا اجتماعيا ونفسيا فقط من الوافدين بسبب العجز .

وذكرت المصادر ان الإدارة طلبت من مراقبات الخدمات الإجتماعية والنفسية في المناطق التعليمية اعادة حصر الأسماء المنهية خدماتهم من الباحثين الإجتماعيين والنفسيي وفقا لثلاثة معايير هي كبر سن الباحث والذي يبدأ من 50 سنة فما فوق اضافة الى متدني الأداء وكثيري الغياب مشيرة الى ان الـ84 المطلوب انهاء خدمتهم وفقا لطلب الخدمة المدنية يتم اختيارهم من الوظائف الأخرى من بينهم مصممو تقنيات ومحضرو علوم والاداريون العاملون في الإدارات التابعة لقطاع الأنشطة التربوي لحاجة المدارس الى الباحثين.

وبينت المصادر ان ادارة الخدمات الإجتماعية والنفسية طلبت من مراقباتها في المناطق التعليمية اعادة ارسال الكشوف اليها مجددا للتدقيق في تطبيق المعايير المطلوبة على الأسماء المطروحة ثم اعادة اخطار الباحثين المحددين بأسمائهم رسميا لإعطائهم الفرصة الكافية لإنهاء اجراءات انهاء الخدمة .

وفي سياق متصل ، اكدت المصادر ان المعلمين المشمولين بإنهاء الخدمات خلال العام الحالي تم ابلاغ مجموعة كبيرة منهم ايضا خلال الإسبوع الجاري لافتة الى ان التخصصات شملت مواد التربية الإسلامية والإجتماعيات واللغة العربية والعلوم للمرحلة الإبتدائية وبعض معلمي الكيمياء والأحياء والحاسوب في جميع المراحل الدراسية فضلا عن مجموعة كبيرة من رؤساء الأقسام والموجهين في هذه التخصصات .