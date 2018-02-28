سعود عبد العزيز العطار

سعود عبد العزيز العطار

بين الحين والآخر، يخرج لنا البعض، للأسف ، ممن يحملون العداوة والبغضاء والكراهية أصحاب العقول المفخخة بالأفكار الناسفة المحرضون في خطاباتهم العلنية والسرية في وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي بكل وقاحة لإثارة الفتن بنعراتها الطائفية من أجل شق وتمزيق صف الوحدة الوطنية والعبث بنسيج ومكونات هذا المجتمع الواحد بكل أطيافه متناسين صلابة وأصالة معدن وسمة أهل الكويت بحاضرتها وباديتها وسنتها وشيعتها وبأنهم كتلة ونسيج واحد متكاتف بمختلف توجهاتهم وفئاتهم وطوائفهم، تظهر معادنهم ومواقفهم« “لا حجت حجايجها” «كما يقول المثل.

إن المرحلة المقبلة تحتاج منا جميعا إلى المزيد من الوعي واليقظة والإلتفاف حول بعضنا بعضا وأن لا نعطي الفرصة لمن يريد التسلق على أكتافنا وأن نقدم الأفضل الكل من موقعه لخدمة هذا الوطن الغالي وأن نعي جيدا متطلبات هذا الوطن بكل جدية وتحد ولنترك منطق وفلسفة« من ليس معي فهو ضدي« وأن نتعامل بكل شفافية ظاهرا وباطنا أما من يبحث عن المتاعب ويريد دق إسفين الخلاف والفتنة فيما بيننا سواء كان من الداخل أو الخارج فنقول له إستريح إنها الكويت أيها الجاهل.

آخر كلام

المقياس والتفاوت والتفاضل بين جميع البشر هو ميزان التقوى كما قال عنها نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع والتي تضمنت قيما دينية وأخلاقية حين قال: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ ، وَلَا لأِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى« .

إذن فالتقوى هي المعيار الحقيقي في التفاضل والفاصل ما بين البشر، وذلك لقطع الطريق ووضع حد لإيقاف من يريدون تصنيف الناس على حسب المزاج والكيف، ولسد الأبواق والأبواب والمزايدات والتعصب والنعرات والعصبية البغيضة بالتكفير والتهديد والتخوين وإلغاء الآخر .

والله خير الحافظين.

كاتب كويتي