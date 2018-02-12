إيراني يهتف الموت لخامنئي في مترو طهران

طهران – وكالات: أفادت مواقع إلكترونية بأن شاباً من “صناع الانتفاضة” ردد في المترو بطهران شعار “الموت للدكتاتور.. والموت لخامنئي”.

وبثت المواقع فيديو للشاب وهو يقف داخل المترو ويررد الشعارات المناهضة للمرشد الأعلى في إيراني علي خامنئي، قبل أن يهجم عليه أحد الأشخاص ويركله بقدمه.

ولا تزال المظاهرات مشتعلة في عموم إيران منذ 28 ديسمبر العام 2017، حيث يتواصل في طهران تجمهر المتظاهرين، سيما في ساحة ولي عصر، مرددين هتافات “الموت للديكتاتور”.

ونشرت حسابات وقنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانات ودعوات لتظاهرات مناهضة لنظام الملالي أول من أمس، في الذكرى الأربعين للثورة التي أطاحت بالشاه العام 1979.