طهران – وكالات: أعلنت إيران أمس، توقيف نحو 300 شخص بعد “أعمال شغب” وقعت أول من أمس، في شارع ساسداران بطهران، مع أتباع طريقة صوفية.

وقال المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإيراني سعيد منتظر المهدي إن “أحداث شارع باسداران تسببت في مقتل ثلاثة ضباط من قوى الأمن وإثنين من القوات التعبوية شبه العسكرية، أحدها إثر دهسه بسيارة لأحد المحتجين، في حين قتل الآخر طعناً بالسكين، فيما أصيب نحو 30 من رجال الشرطة وبعض المحتجين.

وأكد أن الوضع تحت السيطرة في شارع باسداران وأن “الأمن سيتعامل بقوة مع أي مخل للأمن في النظام العام”.

من جهته، قال مصدر أمني إنه تم اعتقال 300 شخص، بينهم سائقا الحافلة والسيارة الذين دهسا رجال الأمن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات اندلعت بعد توقيف الشرطة لزعيم صوفي في باسداران، واحتشاد محتجين أمام مركز للشرطة للمطالبة بالإفراج عن بعض أتباع طريقتهم.

وأظهرت اللقطات التي تم تداولها حافلة يشتبه في أنها تابعة لمجموعة من “دراويش كناباد” الصوفية وهي تدهس العشرات من قوات الأمن، ما أدى إلى أصابة نحو 30 منهم.

ووسط الاضطرابات أطلقت قوات الأمن الأعيرة التحذيرية والغاز المسيل للدموع، بينما رد مواطنون بالسيوف والقنابل المصنعة يدوياً.

وأفاد موقع “مجذوبان” الإلكتروني بأن الشرطة أطلقت النار على المحتجين، مضيفاً إن بعض المحتجين المصابين ألقي القبض عليهم في المستشفيات.

وأظهرت صور على وسائل إعلام محتجين أشعلوا النار في عدد من السيارات والدراجات النارية.

من ناحية ثانية، قالت المحامية والناشطة الإيرانية البارزة نرجس محمدي، التي تقبع في سجن إفين بطهران منذ نحو ثلاثة أعوام، في رسالة نشرها موقع “الحملة الدولية لحقوق الإنسان”، مخاطبة رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، إن الأمن يسيطر على القضاء في بلادها، وأن الأجهزة الأمنية رفضت ثلاث مرات طلبها قضاء إجازة خارج السجن، رغم وجود تقارير طبية تؤكد تعرضها لشلل عضلي منذ أشهر.

وأضافت “ويؤكد نفوذ المحققين في أبسط حقوق المحتجزين، بما في ذلك الإجازة، عدم استقلالية السلطة القضائية وخضوع هذه المؤسسة للأمن، رغم أن واجبها أساساً هو حماية الحقوق والعدالة”.

وأكدت أن “الادعاء بأن القضاء الإيراني مستقل هو خداع واستهزاء بالعدالة”، مشيرة سيطرة الأمن على تفاصيل قرارات القضاء.

إلى ذلك، ضرب زلزالان بقوة 4.6 و4.1 درجات على مقياس “ريختر” فجر أمس، مناطق في محافظة أذربيجان.

وذكر مركز رصد الزلازل، التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الهزة الأولى كان مركزها منطقة قلعة دزة وميرآباد في عمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض.

في غضون ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية أمس، السفير السويدي لديها احتجاجاً على منح السويد جنسيتها للإيراني أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام لإدانته بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وسلمته رسالة شديدة اللهجة.