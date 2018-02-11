إيران: الأسد كان مقتنعاً بترك السلطة لولا تدخلنا

طهران – سي أن أن: أكد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران علي محمدي أن رئيس النظام السوري بشار الأسد كان مقتنعاً بترك السلطة (مطلع الأزمة السورية) قبل لقاء اللواء الإيراني سردار همداني في سورية.

وقال محمدي “عندما عاد سردار همداني من سورية، قال إنه وعندما وصل إلى سورية كان بشار الأسد قد توصل إلى استنتاج بأن عليه مغادرة القصر وكان محاطا بالقوات (المعارضة)”

وأضاف “همداني أخبر الأسد بأنه لن يكون قلقا إذا سمح بتوزيع عشرة آلاف قطعة سلاح على الشعب وتنظيمهم، وأنه بذلك سيقضي على الخطر”، مشيراً إلى أن “همداني حشد 80 ألف من السوريين وأدخل حزب الله للمشهد وبات جيش النظام بعدها أقوى، وحالياً نرى أن الجيش السوري بات قادراً على إسقاط طائرة صهيونية.”

وأشار إلى أن “الأعداء توصلوا إلى استنتاج بأن الشيعة يؤمنون بأن إمام آخر الزمان (الإمام المهدي) سيظهر، وعليه هم يحاولون تدمير إيران”.