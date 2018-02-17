إيران تعود للهجة الناعمة مع السعودية: لا نعتبركم أعداء

في لهجة ناعمة، قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده لا تعتبر السعودية دولة عدوة، مرجعا ذلك لأسباب عديدة منها أنها بلد إسلامي وجار.

وقال عبداللهيان في تصريح لوكالة “مهر” الإيرانية، إن إيران تنظر للسعودية كبلد مسلم وجار، موضحا أنه عندما كان في وزارة الخارجية، طلب منه التوسط بين جماعة “أنصار الله” الحوثية والسعودية، حتى تكون هناك لقاءات سرية.

وتابع، أنه على الرغم من عدم وجود علاقات بين طهران والرياض، إلا أن المسؤولين الإيرانيين وافقوا على الطلب لوقف حمام الدم في اليمن، واستمر هذا الوضع فترة، “حتى انتهك السعوديون ما طلبوه منا ولم يلتزموا به”.

ورجح، استنادا لتقارير وبحوث، أن تشن السعودية هجوماً عسكريا ضد إيران، مؤكدا أنه “لا السعودية ولا أكبر منها يستطيع أن يقوم بعمل عدائي ضد طهران”.