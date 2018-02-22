إيران: نجاد يطالب خامنئي بانتخابات رئاسية ونيابية حرة فوراً

هددت بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم تحصل على مزايا اقتصادية

طهران, – وكالات: طالب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في رسالة مفتوحة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي نشرت على الانترنت أمس، بإجراء “انتخابات حرة” فوراً في إيران.

وكتب نجاد في الرسالة، أن “إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة فوراً، بالتأكيد من دون أن تكون مدبرة من مجلس صيانة الدستور ومن دون تدخل هيئات عسكرية أو أمنية بما يضمن للشعب حرية الاختيار، ضرورة ملحة”.

وأشار إلى خطاب ألقاه خامنئي الأحد الماضي، واعترف فيه بأنه “إذا كان تحقق تقدم في عدد من المجالات في إيران” منذ الثورة في العام 1979، فإن البلاد ما زالت “بطيئة” في مجال القضاء.

وأضاف إن “هذه الملاحظات الواضحة للقائد يمكن أن تفهم بطبيعة الحال” على أنها دعوة إلى “إجراءات إصلاح في البلاد عاجلة وملموسة من أجل تلبية تطلعات الشعب”.

وطلب إقصاء رئيس السلطة القضائية سيد لاريجاني، الذي عينه خامنئي، بسبب “سوء إدارة” السلطة القضائية و”الظلم الذي يرتكبه” مسؤولوه، ويشكل برأي نجاد “أحد الأسباب الرئيسية للاستياء الشعبي”.

واقترح الإفراج عن كل الموقوفين أو المحكومين، لأنهم انتقدوا السلطة ووقف الملاحقات ضدهم.

من ناحية أخرى، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس، إن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي الموقع العام 2015، “إذا لم تحصل بموجبه على مزايا اقتصادية، وإذا استمرت البنوك الكبرى في إحجامها عن التعامل مع الجمهورية الاسلامية”.

وقال عراقجي في كلمة ألقاها في مؤسسة “تشاتام هاوس” في لندن، إن “الاتفاق لن يصمد بهذا الشكل حتى إذا مر الإنذار وتجدد رفع العقوبات”، في إشارة إلى الانذار الأميركي بعدم تمديد الاتفاق.

وأضاف “إذا استمرت السياسة نفسها التي تتسم بالخلط وعدم التيقن في الدول الموقعة على الاتفاق وإذا لم تتعامل الشركات والبنوك مع إيران فلن نتمكن من الإبقاء على الاتفاق الذي لا يفيدنا بشيء… هذه حقيقة”.

وحذر من أن انهيار الاتفاق سيدفع بالعالم الى أزمة نووية جديدة، مشيراً “إذا خسرنا خطة العمل الشاملة المشتركة فسنواجه أزمة نووية جديدة”.

وأوضح أنه “بالنسبة للأوروبيين أو المجتمع الدولي عندما نتحدث عن الإبقاء على خطة العمل الشاملة المشتركة وإنقاذها ليس هذا اختياراً بين الإيرانيين والسوق الأميركية ليس اختياراً للتعاون الاقتصادي بل اختيار بين الأمن وغياب الأمن”.

في غضون ذلك، أظهر مقطع فيديو بثه ناشطون إيرانيون هروب عشرات العناصر من جهاز الأمن، أمام عدد من المتظاهرين الغاضبين في طهران، أول من أمس.

وأوضح مقطع فيديو آخر تجمهر عشرات المتظاهرين في أحد شوارع طهران، فيما قال ناشطون إن “التظاهرات ضد نظام الملالي لم تتوقف وإنها تعود للتوسع”.

إلى ذلك، أعربت الممثلة الإيرانية الشهيرة عضو أكاديمية الأوسكار ليلى حاتمي عن أسفها وغضبها إزاء قمع المحتجين في بلادها، قائلة إنه “من المخجل أن الاحتجاجات تكلف الناس أرواحهم”.