طهران – وكالات: احتشد الآلاف من الإيرانيين لإحياء ذكرى “الثورة الإسلامية” العام 1979، منددين بالولايات المتحدة وإسرائيل، باعتبارهما من الطغاة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الحشد أول من أمس، إن الولايات المتحدة وإسرائيل “تريدان إثارة التوتر في المنطقة… تريدان تقسيم العراق وسورية… تريدان ايجاد فوضى طويلة الأمد في لبنان” لكن سياستهما باءت بالفشل بسبب شعوب العراق ولبنان وإيران وكذلك “دعم الدول الصديقة”، من دون أن يشير إلى الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل في سورية السبت الماضي.

من جانبه قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إن الوجود الإيراني في سورية مستمر وسيبقى.

على صعيد آخر، وصف رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني أول من أمسن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالمعتوه، معتبراً أنه ينطق كلاماً فارغاً عن صناعة إيران الصاروخية.

وأشار “ترامب، هذا الرئيس الأميريي المعتوه، وحلفاؤه يتصورون أن إيران المتحضرة شأنها شأن بعض بلدان المنطقة يمكن الإطاحة بها بسهوله ولهذا السبب هو ينطق كلاماً فارغاً عن صناعتنا الصاروخية”.

وأضاف إن هدف الأعداء هو بث اليأس في نفوس الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن “العدو يرصد حركة الشعب الإيراني وهم يعلمون البعد الحضاري للشعب الإيراني، إنهم يعلمون مكانة وإرادة الشعب الإيراني ولذلك هم يطلقون كلاماً أجوف بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني، العدو يعمد إلى نقل فكرة أنه لا يمكن إصلاح وضع الشعب ولذلك فإن الرئيس الأميركي يواصل إطلاق العبارات المسيئة للشعب الايراني”.

ووجه مخاطباً ترامب، “قد نواجه بعض الصعاب الاقتصادية، لكننا لسنا مختلين وقاصري العقول مثلك فشعبنا يتحلى بالوعي والقوة الفكرية المناسبة لتخطي الصعاب”.

وقال إن هناك “دواعي عداء الاستكبار للشعب الإيراني والمتمثلة بالتقدم الكبير الذي حققته الجمهورية الإسلامية بالاعتماد على قدراتها الوطنية وعزيمة شبابها”.

واعتبر أن جزءا من أسباب النواقص التي تعاني منها إيران يعود للحظر والضغوط التي تمارسها “الدول المتغطرسة على الشعب الإيراني، سيما الضغوط بذريعة مزاعم صنع قنبلة نووية”.

إلى ذلك، كتب كبار الأكاديميين الإيرانيين رسالة إلى روحاني أمس، طالبوا فيها بتوضيحات بشأن إعلان السلطات الإيرانية “انتحار” الناشط البيئي الإيراني الكندي كاووس سيد إمامي (63 عاماً) في السجن، معتبرين أن “الأخبار والشائعات المرتبطة باعتقاله ووفاته غير قابلة للتصديق”.

وقالوا إن “الأخبار عن وفاة كاووس سيد إمامي أذهلت وصدمت الأوساط العلمية والنشطاء البيئيين في البلاد”، مشيرين إلى أنه “إضافة إلى كونه استاذاً معروفاً وعالماً متميزاً ومن قدامى المحاربين … كان إنسانا نبيلاً وأخلاقياً”.