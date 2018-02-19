إيطاليا تستضيف مؤتمراً لمواجهة التطرف بالمغرب

روما – أ ش أ:

يعقد المركز الثقافي الإسلامي الإيطالي، المعروف أيضاً باسم مسجد روما الكبير، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً بعنوان “نهج المغرب تجاه التطرف”.

وذكر المركز في بيان، أمس، أن الاجتماع سيستضيف ندوة للأمين العام للرابطة المحمدية لعلماء المغرب أحمد العبادي، الذي سيتحدث عن طرق تفكيك الخطاب المتطرف وإزالة الغموض المخيم بشأن الفكر الراديكالي واستعادة الحوار الروحي بين شواطئ البحر المتوسط.

وأشار إلى أن المبادرة ستشهد مشاركة الأمين العام للمركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا عبدالله رضوان.