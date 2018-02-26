روما – وكالات:

استيقظت روما على أول تساقط للثلوج فيها منذ ستة أعوام أمس، في وقت تجتاح أوروبا كتلة هوائية باردة آتية من سيبيريا، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وإغلاق المدارس وتعطل السفر إثر انخفاض الحرارة إلى ما تحت الصفر.

وشهدت روما أول تساقط للثلوج فيها منذ فبراير العام 2012، حيث بلغت سماكته نحو ثلاثة أو أربعة سنتيمترات أول من أمس.

وأغلقت المدارس في روما، فيما فتحت السلطات محطات قطارات عدة لإيواء المشردين.

وفي فرنسا، تم فتح مراكز ايواء طارئة للمشردين وسط توقعات بانخفاض الحرارة إلى عشر درجات تحت الصفر.

أما خدمة الأرصاد الجوية البريطانية، فأصدرت تحذيرا باللون الأصفر أمس، وتحذيرات برتقالية اللون ليومي الثلاثاء والاربعاء وسط توقعات بتساقط مزيد من الثلوج على شرق بريطانيا، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري، سيشهد “لفترة الأبرد التي مرت على المملكة المتحدة منذ سنوات”.

وفي السويد، حيث تزامنت موجة البرد مع عطلة المدارس للرياضات الشتوية، سعد كثيرون برؤية الثلوج حيث تراوحت درجات الحرارة من خمس درجات مئوية تحت الصفر في ستوكهولم إلى ما دون 20 درجة في الجبال قرب أوسترسوند حيث يقضي الكثير من السويديين عطلات التزلج.

من ناحية ثانية، يخشى الاتحاد الأوروبي مخاطر حصول شلل في إيطاليا بعد الانتخابات العامة المرتقبة في الرابع من مارس المقبل، معولاً على اتفاق لتشكيل ائتلاف كبير بين العائلات السياسية المؤيدة لأوروبا يجنب هذا البلد “أسوأ سيناريو”.

ولخص رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الرأي السائد قائلاً، “أود أن يكون بوسع إيطاليا بعد الرابع من مارس المقبل، أن تمتلك حكومة تحكم” بالاستناد إلى دعم برلماني.

ورفض شركاء إيطاليا الأوروبيون الإدلاء بأي تعليق خلال قمتهم غير الرسمية الجمعة الماضي، في بروكسل، غير أن بعضكم يعملون في الكواليس للدفع في اتجاه تحالف بين رئيس حزب “فورزا إيطاليا” سيلفيو برلوسكوني والأمين العام للحزب الديمقراطي ماتيو رنزي إذا لم يتمكن أي منهما من إحراز غالبية.

وتشير آخر استطلاعات للرأي إلى فوز الائتلاف بين اليمين واليمين المتطرف بـ37 إلى 38 في المئة من نوايا الأصوات، بينها 17 إلى 18 في المئة لـ”فورزا إيطاليا” وحده، أما الحزب الديمقراطي، فتنسب إليه 22 في المئة من نوايا الأصوات.