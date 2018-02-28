إيقاف الدراسة في الجامعة بالشويخ صباح الإثنين المقبل

أصدر مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري قراراً يقضي بإيقاف الدراسة في موقع الجامعة بالشويخ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق 5 مارس 2018 وذلك بمناسبة إقامة حفل الخريجين المتفوقين من الدفعة السابعة والأربعين للعام الجامعي 2016/2017.
الوزارة أبلغت معظم المعلمين المشمولين بانهاء الخدمات كتبت ـ رنا سالم: تأكيدا لما ن
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية اليوم وذل
تكليف الباحثين بخدمات أكثر من مدرسة وعجز في المناطق التعليمية وديوان الخدمة يرفض
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كتب – محمد غانم: تنسق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الميزان