إيقاف برنامج “SNL بالعربي” بسبب الإيحاءات الجنسية

قرر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في مصر وقف برنامج “SNL بالعربي” الترفيهي، بسبب ما ذكره بيان للمجلس انه “مخالف للمعايير الاخلاقية”.

واشار بيان المجلس الى ان برنامج “SNL بالعربي” سيتم ايقافه بدءا من تاريخ البيان، مضيفا ان “البرنامج دأب على استخدام الالفاظ والعبارات والايحاءات الجنسية، التي لا تليق بالعرض على المشاهدين، وتخالف المعايير الاخلاقية والمهنية. وبرنامج “SNL بالعربي” الذي تعرضه شبكة قنوات “أوربت” هو النسخة العربية من البرنامج الاميركي “ساترداي نايت لايف” الذي يعتمد على عرض مجموعة من الاسكتشات الكوميدية الساخرة، واستضافة المشاهير والفرق الموسيقية. كما يعرض البرنامج في مصر على قناة “أون تي في” الفضائية المصرية الخاصة. من جانبه قال صالح الصالحي، عضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ان برنامج “SNL بالعربي” سيعود مرة اخرى عندما تتم معالجة الاخطاء والمآخذ من جانب القائمين عليه. وهذا القرار ليس الاول من نوعه في فرض الرقابة على البرامج التلفزيونية في مصر، فقد صدر حكم بسجن احدى المذيعات في اكتوبر الماضي ثلاث سنوات، لادانتها بخدش الحياء العام، اثر برنامج تقدمه على قناة خاصة، عن حق المرأة في ان تصبح اما دون زواج. كما واجه الاعلامي باسم يوسف العام 2014 ضغوطا حسب قوله جعلته يوقف برنامجه المسمى “البرنامج” الذي كان يعرض على قناة “سي بي سي” الفضائية الخاصة، قبل ان يغادر البلاد.