إيقاف جعفر لنهاية الموسم …رسميا

فرضت لجنة الحكام عقوبة الإيقاف على الحكم جاسم جعفر بالإيقاف لنهاية الموسم الجاري، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة القادسية والسالمية ضمن الجولة العاشرة لدوري «فيفا» الممتاز والتي خسرها الأصفر بهدفين من دون رد.

وكانت المباراة قد شهدت جدلا واسعا بشأن عدد من الحالات التحكيمية ضد نادي القادسية لاسيما ركلة الجزاء الواضحة لمصلحة بدر المطوع والتي تغاضى جعفر عن احتسابها ونال بسببها انتقاداً واسعاً لم يقتصر على القدساوية وانما من العديد من المتابعين للشأن الرياضي.

وتمثل الأخطاء التحكيمية بالفترة الاخيرة حالة حرجة تواجه لجنة الحكام مما دفع عدداً من الاندية للمطالبة بحكام أجانب وهو ما وافقت عليه لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة حيث منحت كل ناد أحقيه طلب طاقم تحكيمي اجنبي مع التكفل بالمقابل المادي الخاص بالحكم بواقع مباراتين لكل فريق طوال الموسم.