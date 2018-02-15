إيقاف منى عراقي بسبب عبارات “غير لائقة”

أحيلت المذيعة المصرية منى عراقي للتحقيق، وتقرر إيقاف برنامجها بعد تلفظها بكلمات غير لائقة أثناء عرض حلقة “انتباه” على الهواء مباشرة تحدثت فيها عن الاغتصاب الجنسي.

وأعلن نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، إحالة عراقي للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة، على خلفية حلقتها الأخيرة عمّا أسمته “الاغتصاب الأسري”.

وقال الكنيسي في بيان إن إحالة عراقي للتحقيق تأتي عقب رصد لجنة المتابعة والرصد بالنقابة الخطأ المهني والأخلاقي للإعلامية على الهواء، أثناء تناولها قضية الاغتصاب الجنسي، وذكرها لبعض العبارات غير اللائقة التي تتنافى مع المعايير الأخلاقية والمهنية، مخالفة بذلك ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين.

بدورها قررت قناة “المحور” المصرية إيقاف المذيعة إلى حين انتهاء التحقيق، وشددت في بيان على أن العبارات التي ذكرتها الإعلامية منى عراقي تتنافى مع قواعد القناة، التي تعلي القيم والمبادئ منذ نشأتها قبل 15 عاما.

وتقدمت القناة باعتذار لمشاهديها عما صدر عن عراقي من عبارات خادشة وغير لائقة، مؤكدة أن أي مذيع لا يلتزم بأخلاقيات المهنة وقواعد القناة المهنية “ليس له مكان على شاشتنا”.