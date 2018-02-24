إيقاف 16 سوريّا في تونس

تونس – الأناضول: أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، أن قوات الدّرك، أوقفت بمحافظة القصرين (وسط غرب)، أول من أمس، 16 شخصا يحملون الجنسية السورية، حاولوا التسلل من الأراضي الجزائرية بصورة غير قانونية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الموقوفين أحيلوا إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية في شانهم.

وخلال يناير الماضي تمكنّت الوحدات العسكريّة التونسية من إيقاف 165 شخصا معظمهم أفارقة، دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية وتم “حجز أسلحة وشاحنات وسيارات تهريب محملة ببضائع”.