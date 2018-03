إيمان بيشا إلى العالمية مع Jewel

تفتتح الطفلة إيمان بيشا الفائزة بلقب البرنامج العالمي بصيغته العربية “Arabs Got Talent” على” MBC4″، مشوارها نحو العالمية بالغناء على مسرح “مايكل جاكسون – Michael Jackson ONE Theatre “، أحد أشهر مسارح “لاس فيغاس” عاصمة الفنون في الولايات المتحدة الأميركية. حيث ستشارك في “ديو” مع المغنية الأميركية Jewel نجمة موسيقى الكانتري المرشحة لجائزة Grammy، خلال الحفل السنوي الذي تنظمه “cirque du Soleil – سيرك دي سول “في الثاني من مارس المقبل، يذهب ريع الحفل الذي يقام للمرة السادسة سنوياً تحت عنوان “One Night for One Drop” لهدفٍ سامٍ يتمثل في زيادة الوعي بأهمية المياه النقية ودعماً لبرنامج تنمية المصادر النقية للمياه في البلدان النامية. من جانبه قال علي جابر، مدير عام القنوات في مجموعة “MBC”: “نحن سعداء بما حققته إيمان من إنجازات تَلَتْ فوزها ببرنامج “Arabs Got Talent”، فخلال أقل من سنة واحدة على فوزها باللقب، ها هي إيمان تنطلق للغناء في “لاس فيغاس” تحت مظلة إحدى أشهر المؤسسات الترفيهية حول العالم وتغني إلى جانب نجمة عالمية في الغناء مرشحه لجائزة الـ Grammy”.