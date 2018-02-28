ابن أصالة في “ليلة هنا وسرور”

تعاقد الفنان السوري الواعد خالد الذهبي، ابن الفنانة اصالة، على المشاركة في بطولة فيلم “ليلة هنا وسرور”، بطولة محمد عادل امام، المقرر طرحه بدور العرض في عيد الفطر المقبل.

ويشارك خالد في العمل بدلا من ياسين، ابن الفنان احمد السقا، الذي اعتذر في اللحظات الاخيرة نظرا لانشغاله في الدراسة.

وقد تدخلت الفنانة اصالة نصري وزوجها المخرج طارق العريان ليشارك خالد في العمل بعدما علما باعتذار ياسين السقا.

وشارك الذهبي في فيلم “ولاد رزق” مع الفنانين احمد عز واحمد الفيشاوي، ولفت انتباه الجمهور، كما شارك في فيلم “الاصليين” مع خالد الصاوي ومنة شلبي، اخراج مروان حامد.

فيلم “ليلة هنا وسرور” بطولة محمد عادل امام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، محمد عبدالرحمن، رحاب الجمل، محمد سلام واخرين، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز واخراج حسين المنباوي.